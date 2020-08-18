С возрастом становится все больше дел и меньше времени позвонить родным и просто спросить, как у них дела. Пандемия напомнила нам о том, насколько важно чаще связываться с близкими, за чье самочувствие мы переживаем больше всего.

Для того, чтобы сделать это, мы используем разные способы — бабушкам и дедушкам мы традиционно звоним, так как они редко пользуются интернетом, а маме и тете, наоборот — можем написать в WhatsApp.

Новый тариф «Бирге» от цифрового оператора Beeline объединил в себе все эти возможности, чтобы вы могли быть ближе к своим родным. Вместе с ними мы сделали генератор, который подскажет вам оригинальный повод позвонить близкому человеку и поделиться новостями.