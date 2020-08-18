Международная организация по защите свободы прессы «Репортеры без границ» (RSF) выпустила официальное заявление по поводу ареста узбекского независимого журналиста Бобомурода Абдуллоева силовиками Кыргызстана.

«Репортеры без границ» требует немедленного освобождения журналиста и стипендиата их программы, арестованного кыргызскими властями по запросу узбекских спецслужб, и призывает отозвать запрос о его экстрадиции в Узбекистан.

«Бобомурод Абдуллаев находится в тюрьме за то, что якобы недавно опубликовал под псевдонимом статьи, критикующие правительство Узбекистана, но он это отрицает. Мы призываем власти Кыргызстана немедленно освободить его и способствовать его безопасному прибытию в Германию. Его ни при каких обстоятельствах нельзя экстрадировать в Узбекистан, где ему грозит тюрьма и пытки», – заявил президент RSF в Германии Михаэль Редиске.

В заявлении организации отмечается, что Бобомурод Абдуллаев был стипендиатом программы экстренной помощи немецкого отделения RSF. Его арестовали в тот момент, когда RSF пыталась организовать его безопасное возвращение в Германию.

По данным организации, Бобомурод Абдуллаев работает журналистом в независимом новостном онлайн-издании «Фергана». Ранее он был корреспондентом «Радио Озодлик» и Института по освещению войны и мира (IWPR). Он основал новостной сайт Osod Owos («Свободный Голос»), который был запрещен после Андижанских событий 2005 года.

«Узбекские спецслужбы снова внимательно следят за журналистом с весны 2020 года. Они подозревают его в публикации статей с критикой президента Шавката Мирзиёева в социальных сетях под псевдонимом “Кора Мерган (Черный стрелок)”», – сообщила RSF.

По ее данным, Абдуллаев публично опроверг эти подозрения на своем канале в Youtube 25 июля. Кроме того, он сообщил RSF, что не публиковал никаких репортажей под каким-либо псевдонимом с момента вынесения приговора в 2018 году.

При этом «Кора Мерган» 11 августа заявил, что между ним и Абдуллаевым нет никакой связи.

«Ситуация для журналистов в Узбекистане улучшилась с тех пор, как президент Шавкат Мирзиёев вступил в должность четыре года назад. Однако, его слова о том, что он выступает за свободу прессы, часто не подтверждаются фактами. Критические настроенные блогеры неоднократно приговаривались к тюремному заключению. Дело Абдуллаева показывает, что теперь критиков преследуют даже за рубежом», — написано в заявлении «Репортеров без границ».

В организации отметили, что в мировом рейтинге свободы прессы RSF за 2020 год Узбекистан и Кыргызстан занимают 156-е и 82-е места соответственно.

Ранее ряд международных правозащитных организаций потребовал у кыргызских властей освободить Абдуллаева.

Они напомнили правительству Кыргызстана, что государство, являющееся членом Комитета против пыток, не может выслать Абдуллаева в страну, где широко распространена практика применения пыток.

«Кыргызские власти должны отклонить запрос об экстрадиции независимого узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева в Узбекистан и вместо этого должны освободить его», – заявили в Human Rights Watch.

Кроме того, мать Бобомурода Абдуллаева, 73-летняя Гавхаржон Мадаминова, 11 августа записала видеообращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву с просьбой освободить ее сына. Она опасается, что правоохранительные органы убьют ее сына.

Задержание узбекского журналиста

47-летний независимый узбекский журналист Бобомурод Абдуллаев был задержан в Бишкеке сотрудниками Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана 9 августа по запросу властей Узбекистана.

10 августа Первомайский районный суд Бишкека заключил его под стражу в СИЗО ГКНБ до 8 сентября 2020 года. Журналиста обвиняют по статьям «Посягательство на президента Республики Узбекистан» и «Посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан» – таких статей нет в кыргызском Уголовном кодексе.

Адвокаты Абдуллаева ранее заявляли, что их не пускают к подзащитному по предлогом соблюдения санитарных норм, а также отказываются передать ему документы для подачи на предоставление статуса политического беженца.

Бобомурода Абдуллаева подозревают в авторстве статей под оппозиционным псевдонимом «Қора мерган»(«Черный стрелок»). Сам Абдуллаев опровергает причастность к материалам, которые выходят под этим псевдонимом. Журналист более 13 лет работал под псевдонимом «Усман Хакназаров», публикуя резонансные критические статьи о высших эшелонах власти в Узбекистане.

В сентябре 2017 года он был задержан в Ташкенте и был осужден в Узбекистане за свою журналистскую деятельность. Его приговорили к 1,5 годам принудительных работ с удержанием 20% зарплаты и освободили в зале суда.

После этого он отправился в Берлин по приглашению «Репортеров без границ». Четыре месяца назад Абдуллаев приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА) и прошел обучение, но потом не смог улететь обратно в Европу, потому что границы Кыргызстана закрыли из-за пандемии коронавируса.