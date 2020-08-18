Заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев на брифинге 18 августа заявил, что причиной смерти более 29% умерших были не COVID-19 и пневмония. Это выяснилось после изучения смертей всех пациентов, у которых выявили коронавирус.

По его словам, приказ об изучении смертей пациентов с коронавирусом был издан 30 июля. До этого глубокий анализ смертности от COVID-19 и пневмонии не проводился из-за большой загруженности медработников.

«Члены комиссии изучили истории болезней умерших пациентов предположительно от COVID-19 и сопутствующих заболеваний. Анализ показал, что причиной смерти более 29% умерших были не COVID-19 и пневмония», – сказал он.

По данным комиссии, количество умерших по другим причинам составило 437 человек. На 18 августа зарегистрировано 1 498 человек, которые считаются умершими от коронавирус и пневмонии.

Распределение пациентов с коронавирусом, умерших от других болезней выглядит так:

Коронарная болезнь сердца – 358;

Острый инфаркт миокарда – 24;

Острое нарушение мозгового кровообращения – 13;

Острая почечная недостаточность – 10;

Другие причины – 32.

Ранее в минздраве сообщали, что планируют изучить не только причины смерти, но и само количество умерших за время пандемии по стандартам ВОЗ. В некоторых странах после уточнений и пересчета число скончавшихся увеличилось.

Кыргызстан уже пять месяцев борется с пандемией — за это время от COVID-19 скончались уже 1498 человек, и это только те смерти, что зафиксировал минздрав. Вероятнее всего, в это число не входят смерти людей, которые умерли дома и не обращались за помощью к медикам. Из общего числа умерших более 70 — медработники.