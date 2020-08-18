Действующий депутат парламента от фракции СДПК Дастан Бекешев будет участвовать в выборах осенью 2020 года от партии «Реформа». Об этом Бекешев сообщил в своем Твиттере.

«Мы создаём новую историю», — написал Бекешев.

В самой партии отметили, что политобъединение «становится сильнее» за счет того, что к ним присоединился Бекешев.

Дастан Бекешев был депутатом двух созывов парламента — в 2010 году он пришел в Жогорку Кенеш от партии «Ар-Намыс», а 2015 году пошел на выборы от провластной СДПК. За время своей работы в парламенте он неоднократно выступал против законопроектов, которые были не популярны среди населения.

Выборы 2020

Выборы в парламент пройдут 4 октября 2020 года. Многие действующие депутаты покидают партии, в которых они пришли в парламент и входят в другие политорганизации для участия в предстоящих выборах.

Партия «Реформа», которая уже провозгласила себя оппозиционной, была создана в 2012 году, однако принимать участие в выборах будет обновлённым составом.

Главой партии стала юристка Клара Сооронкулова — экс-судья Конституционного суда. В саму партию вошли в основном гражданские активисты.

«Наша партия создана, чтобы провести кардинальные реформы, сломать сложившуюся систему коррупции и клановости в Кыргызстане и построить современное государство, которое служит народу и где главной ценностью является человек», — сообщается на сайте политобъединения.

Для участия в выборах в парламент, согласно законодательству, каждая партия должна внести избирательный залог в ЦИК в размере 5 млн сомов. Сделать это необходимо до 20 августа.

Члены партии «Реформа» обратились к неравнодушным гражданам с просьбой помочь им собрать 5 млн сомов. 17 августа в партии сообщали, что им удалось собрать уже 2,3 млн сомов.