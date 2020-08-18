Лидер партии «Ак Шумкар» Темир Сариев заявил, что решил объединиться с политобъединением «Бутун Кыргызстан» для участия в выборах в парламент осенью этого года. Об этом он рассказал в своем обращении сразу после встречи с Адаханом Мадумаровым, лидером партии «Бутун Кыргызстана».

«Мы много раз встречались, чтобы обговорить это, и наконец, согласовали, что наши партии пойдут вместе на выборы. Перед нами много вызовов. Мировой кризис — пандемию — мы должны победить, объединившись», — сказал Сариев в видеообращении.

Также новое политобъединение ставит перед собой целью решить экономические проблемы Кыргызстана, возникшие на фоне пандемии коронавируса.

«Многие наши соотечественники умерли, многие заводы и фабрики не работают уже четыре-пять месяцев. В экономике и бюджете очень большой дефицит», — сказал бывший министр экономики.

Политик заявил, что его взгляды совпадают с мнением Мадумарова не только по предыдущим вопросам, но и относительно приграничных территорий Кыргызстана.

«В политике бывают разные ситуации. Но мы скоро проведем съезд партий и выдвинемся на выборы. Мы поставили перед собой большие цели, и я верю, что мы достигнем их и добьемся успеха», — заключил Сариев.

До этого партия «Ак Шумкар» собиралась участвовать в выборах в составе политдвижения «Ата Мекен Жаны Дем», но 5 августа Сариев объявил о выходе из союза.

Темир Сариев — один из известных политиков Кыргызстана, начавших свою деятельность еще при двухпалатном парламенте. Во время президентства Курманбека Бакиева выступал в оппозиции, а после его свержения управлял финансами Кыргызстана в составе Временного правительства.

Он несколько раз был избран депутатом, а также баллотировался в президенты наряду с Бакиевым. Сариев пробыл четыре года министром экономики, а после год занимал пост премьер-министра, пока не подал в отставку из-за скандала с реконструкцией дороги Балыкчы — Корумду.

Адахан Мудумаров — бывший журналист и политик, отработавший три первых созыва кыргызского парламента и полгода в качестве спикера. В 2009 году он занимал пост секретаря Совбеза. ГКНБ заявил в 2019 году, что изучает протоколы, подписанные Мадумаровым на этой должности.

Мадумаров с 2010 года возглавляет оппозиционную партию «Бутун Кыргызстан», которая выдвигала его на выборах в президенты в 2017 году, но тогда победу одержал Сооронбай Жээнбеков.

Выборы 2020

Это не первый раз, когда партии решают участвовать в предвыборной гонке под одним флагом. 15 августа политобъединения «Бир Бол» и «Демократ» объявили об объединении. А днем ранее о слиянии с «Мекеним Кыргызстан» сообщили партии «Бирик» и «Табылга».

Правда, координатор «Бирика» в Оше высказал свое несогласие с таким решением партии. А лидер «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров заявил, что это не последнее пополнение для его партии.

Парламентские выборы пройдут 4 октября. Предыдущие выборы — президента Кыргызстана — и последовавшая ссора между Сооронбаем Жээнбековым и Алмазбеком Атамбаевым перекроила расклад политических сил в Кыргызстане.

Из-за преследования после выборов президента лидер «Республики» Омурбек Бабанов ушел из политики и хотя в партии появился новый лидер, активный депутат Мирлан Жээнчороев, пока неизвестно, какие шансы у политобъединения на грядущих выборах.

Из-за ссоры президентов раскололась самая влиятельная партия страны — СДПК — и перестала быть соперником для других партий. От нее откололись «Социал-Демократы» — партия сыновей Атамбаева, но она явно не в лидерах.

Новой партией власти называют «Биримдик», от которой на выборы пойдет брат президента, депутат Асылбек Жээнбеков. С ней за влияние и места в парламенте поборется «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с кланом семьи Матраимовых.

Из наиболее известных и влиятельных партий в выборах также намерены участвовать «Ата Мекен», «Бир Бол» и «Кыргызстан».