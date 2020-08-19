Адвокат правовой клиники «Адилет» Тимур Султанов сообщил, что защита задержанного в Бишкеке журналиста из Узбекистана Бобомурода Абдуллаева подала жалобу на действия сотрудников СИЗО Госкомитета нацбезопасности в Генпрокуратуру.

По его словам, уже больше недели ни одного из трех адвокатов Абдуллаева не пускают к нему на свидание в СИЗО ГКНБ.

«На неоднократные требования в предоставлении свидания сотрудники СИЗО ГКНБ заявляют, что наш подзащитный находится на 14-дневном карантине. Мы считаем, что действия сотрудников СИЗО ГКНБ грубо нарушают Уголовно-процессуальный кодекс, Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» и нормы Международного пакта о гражданских и политических правах, где говорится, что каждому должно гарантироваться право на защиту и свидание с адвокатом без ограничения во времени», — сказал Султанов.

Защитник отметил, что в ГКНБ препятствуют деятельности адвокатов и таким образом фактически лишают Бобомурода Абдуллаева права на защиту.

Ранее другая адвокатесса журналиста Наталья Котик сообщила, что защитники не знают, есть ли у арестованного жалобы, так как юристов к нему так и не пустили.

По ее словам, она подала заявления на имя председателя ГКНБ и начальника СИЗО, где содержится Абдуллаев, но на них до сих пор не ответили. Кроме того, ответа нет на заявление Бобомурода Абдуллаева о предоставлении ему статуса беженца.

«Мы не имеем информации, как у него здоровье, есть ли жалобы, что вообще с ним происходит. Нас совершенно необоснованно не пускают к Абдуллаеву, ссылаясь на двухнедельный карантин», — отметила Котик.

Задержание узбекского журналиста

47-летний независимый узбекский журналист Бобомурод Абдуллаев был задержан в Бишкеке сотрудниками Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана 9 августа по запросу властей Узбекистана.

10 августа Первомайский районный суд Бишкека заключил его под стражу в СИЗО ГКНБ до 8 сентября 2020 года. Журналиста обвиняют по статьям «Посягательство на президента Республики Узбекистан» и «Посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан» – таких статей нет в кыргызском Уголовном кодексе.

Адвокаты Абдуллаева ранее заявляли, что их не пускают к подзащитному по предлогом соблюдения санитарных норм, а также отказываются передать ему документы для подачи на предоставление статуса политического беженца.

Бобомурода Абдуллаева подозревают в авторстве статей под оппозиционным псевдонимом «Қора мерган»(«Черный стрелок»). Сам Абдуллаев опровергает причастность к материалам, которые выходят под этим псевдонимом. Журналист более 13 лет работал под псевдонимом «Усман Хакназаров», публикуя резонансные критические статьи о высших эшелонах власти в Узбекистане.

В сентябре 2017 года он был задержан в Ташкенте и был осужден в Узбекистане за свою журналистскую деятельность. Его приговорили к 1,5 годам принудительных работ с удержанием 20% зарплаты и освободили в зале суда.

После этого он отправился в Берлин по приглашению «Репортеров без границ». Четыре месяца назад Абдуллаев приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА) и прошел обучение, но потом не смог улететь обратно в Европу, потому что границы Кыргызстана закрыли из-за пандемии коронавируса.

Ряд международных правозащитных организаций потребовал у кыргызских властей освободить Абдуллаева. Они напомнили правительству Кыргызстана, что государство, являющееся членом Комитета против пыток, не может выслать Абдуллаева в страну, где широко распространена практика применения пыток.

«Кыргызские власти должны отклонить запрос об экстрадиции независимого узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева в Узбекистан и вместо этого должны освободить его», – заявили в Human Rights Watch.

Кроме того, мать Бобомурода Абдуллаева, 73-летняя Гавхаржон Мадаминова, 11 августа записала видеообращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву с просьбой освободить ее сына. Она опасается, что правоохранительные органы убьют ее сына.