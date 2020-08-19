Уже более 10 дней в Беларуси бушуют протесты — люди требуют ухода Александра Лукашенко с поста президента и не признают его победу на последних президентских выборах. Из-за этого в социальных сетях распространилась информация о том, что семья беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, лояльная Лукашенко, покинула Беларусь.

Кыргызское издание «НазарНьюс» утверждает, что получило комментарий бывшего президента Кыргызстана — Курманбек Бакиев говорит, что не покидал Беларусь и будет верен Александру Лукашенко.

«В тяжелой ситуации мне президент Беларуси Александр Лукашенко дал статус беженца и создал все условия для жизни. Я никогда не брошу Лукашенко в тяжелое время. Буду до конца рядом. Я до этого никого не предавал, и не предаю. Сейчас я в Минске», — цитирует Бакиева «НазарНьюс».

Вместе «до конца»

Бакиев вместе с детьми, неофициальной женой и братом прибыл в Беларусь еще в 2010 году, когда лишился власти в Кыргызстане. Бакиев называет Лукашенко другом и говорит, что тот сам позвонил ему и позвал в Беларусь.

«Он мне так в шутку, мне трубку дали, но я голос-то его знаю. Первые его слова: «Курманбек, ты еще живой?», я говорю: «Живой, слава богу». Второй его вопрос был: «А ты комаров боишься?» Я подумал, что он шутит. Мне было не до шуток, я же в такой ситуации находился. Я же долгое время жил на Волге, в России, там комаров тоже [много]. А он мне: «А как ты смотришь на то, что я тебя заберу?» Я, в принципе, сразу согласился», — рассказывал Бакиев в одном из интервью.

Лукашенко отказался выдавать его Кыргызстану, хотя на родине против членов клана Бакиевых были возбуждены уголовные дела. Со временем в Беларусь переехали и другие родственники — племянник бывшего президента Асылбек Салиев и внук — сын Марата Бакиева — Руслан Бакиев.

Курманбек Бакиев сначала жил в президентской резиденции в «Плавно», после переехал в элитный район Минска «Дрозды», а в 2017 году стало известно, что беглый президент достроил дом в элитном микрорайоне Минска «Лебяжий».

А буквально в июне 2020 года стало известно, что Лукашенко выделил Бакиеву участки общей площадью в 70 соток «в пожизненное наследуемое владение» – один участок в 45 соток недалеко от резиденции президента «Заславль-2» и смежный участок в 25 соток.

Лукашенко не намерен выдавать Бакиевых Кыргызстану и даже не скрывает, что глава агрокорпорации БНБК Даниил Урицкий на самом деле беглый премьер времен Бакиева Данияр Усенов. Более недели назад Лукашенко посетил БНБК, где на камеру назвал Усенова-Урицкого Данияром и говорил с ним о кыргызах. В тот же период президент Кыргызстана позвонил Лукашенко и поздравил его «с победой на выборах». Официально Кыргызстан по-прежнему требует экстрадиции Усенова и Бакиевых.

При деле не только Усенов, но и Бакиевы — по крайней мере об этом сообщают СМИ Беларуси.

Они считают, что семья бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева может быть причастна к строительству крупного элитного комплекса в центре Минска Centropol — в нем будет казино, развлекательный центр, рестораны и бары. В строительство инвестировали около 80 миллионов долларов.

Комплекс строила компания «Гермес Констракшн». Она принадлежит другой компании — D-Business Solutions Limited, которая, в свою очередь, принадлежит еще трем компаниям, среди которых Forpaton Resource LP. Forpaton Resource LP зарегистрирована в Шотландии, но принадлежит гражданину Беларуси, 25-летнему Руслану Петрову — он же Руслан Бакиев, внук Курманбека Бакиева.

Также Бакиевых связывают и с БНБК — Асылбек Салиев имеет в ней 22,5 процентную долю.

В чем обвиняют Бакиевых?

Бакиев, его родственники и другие приближенные лица обвинены в следующих преступлениях:

Незаконное приобретение особых привилегий для разработки месторождения Джеруй и его дальнейшей продажи третьим лицам;

Присвоение более 2 млрд сомов от клиентов «Азия Универсал Банка» и Социального фонда Кыргызской Республики;

Принуждение к продаже 20% акций компании «Иссык-Куль»;

Незаконное присвоение Максимом Бакиевым и приближенными к нему лицами нежилого здания размером в 904,6 м² и 0,385 га земли, расположенных рядом с издательством «Учкун» по адресу: Бишкек, улица Ибраимова, 24;

Отмывание (легализация) денег и их обнаружение в ячейках «Азия Универсал Банка» и «Кыргызинвестбанка».

Отмывание (легализация) преступных доходов иностранных граждан через «Манас Банк» и компании «Киммел», «Мавал Актив».

Убийство и нанесение телесных повреждений гражданам 7 апреля 2010 года на главной площади Ала-Тоо Бишкека.

По данным Генпрокуратуры, за все вышеуказанные преступления Курманбек Бакиев заочно осужден на 30 лет лишения свободы и объявлен в розыск.

«Идет работа по реализации принудительных мер по возвращению в страну Курманбека Бакиева и его братьев Жаныбека (Жаныш), Адильбека, Марата, Каныбека, его сына Максима и других», – говорили в ведомстве еще в июне 2020.