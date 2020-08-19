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Журналист-расследователь Болот Темиров опубликовал видео, в котором рассказал, почему партию «Мекеним Кыргызстан» возглавил Мирлан Бакиров и кто в «Ата Мекене» вероятный сторонник клана Матраимовых.

«Появление новых политиков вовсе не случайно», — говорит Темиров, и рассказывает, как в политику пришел Мирлан Бакиров.

Бакиров руководит «Мекеним Кыргызстан», хотя основал ее Айбек Осмонов (Осмонов идет на выборы с партией «Ыйман нуру», члены которой жалуются на давление со стороны человека, что «рулит таможней»).

«Коротко о партии [Мекеним Кыргызстан] — за ней стоят деньги Раимбека Матраимова. Те самые, что неожиданно появляются у него в бытность работы в таможне, те самые, на которые он покупает дорогих журналистов и адвокатов», — говорит Темиров.

Мирлан Бакиров был одним из членов «Онугуу Прогресс» и о нем тепло отзывался лидер политобъединения Бакыт Торобаев (он и его партия уже отказались участвовать в грядущих выборах).

Торобаев говорил, что отец Бакирова просил присмотреть за ним — а он «согласился, увез его и воспитал». По словам Темирова, Торобаев ввел Бакирова в свой мукомольный бизнес , а после — сделал депутатом.

«Ученик превзошел своего учителя», — говорит Темиров и рассказывает, почему именно Бакиров возглавил проматраимовскую партию, а не более известный и опытный политик Торобаев.

В качестве ответа в видео показаны фотографии с различных поездок и празднеств, на которых присутствуют одни и те же люди. «Шерине» — называет эти встречи Темиров (на русском языке подобные мероприятия называют «черная касса» — группа людей регулярно сбрасывается определенной суммой денег, чтобы организовать совместный отдых).

На общих фотографиях видно знакомое лицо Мирлана Бакирова. На них же зафиксирован один из братьев Матраимовых — Исламбек.

«Судьба председателя решалась не путем голосования членов партии, (…) а за столом, заваленном мясом, во время шерине», — говорит Темиров.

Это не единственный «шерине-кандидат» — на тех же фотографиях с Бакировым и Матраимовым запечатлен кандидат от партии «Ата Мекен» — Ким Ин Сен. В списке оппозиционной «Ата Мекен» Ким Ин Сен занимает 14 место.

«Исходя только из этих фотографий можно сделать вывод, что Матраимовы будут контролировать не только провластные партии, но и принципиальных оппозиционеров», — говорит Темиров.

Кто такие Матраимовы?

Семья Матраимовых — один из самых влиятельных кланов в стране.

В мае 2019 года «Азаттык» выпустил расследование о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и возможной причастности к этому семьи Матраимовых. Позже Матраимовы опровергли информацию о причастности к выводу средств, а финпол проверил доводы журналистов и заявил, что имущества Матраимовых за рубежом не найдено.

Осенью 2019 года OCCRP, радио «Азаттык» и «Клооп» выпустили журналистское расследование «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути». В нём они рассказали о связях китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра с Матраимовым.

Информатор журналистов — Айэркен Саймаити — признался, что незаконно вывез из страны более 700 миллионов долларов и заявил, что коррупционная сеть была налажена с помощью тогда еще зампреда таможни Раима Матраимова. За 11 дней до выхода расследования Саймаити был убит в Стамбуле, где он жил последние годы после испортившихся отношений с кланом Абдукадыр.

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