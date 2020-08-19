По данным минздрава, за минувшие сутки выявлено 179 новых случаев заражения COVID-19.

Бишкек — 39;

Ош – 8;

Чуйская область – 17;

Ошская область — 24;

Таласская область – 1;

Нарынская область – 3;

Иссык-Кульская область – 39;

Джалал-Абадская область – 26;

Баткенская область — 22.

Всего за все время пандемии в Кыргызстане зафиксировано 42 325 случаев заражения COVID-19.

Среди медработников выявили 7 новых случаев заражения коронавирусом:

Бишкек – 3;

Баткенская область – 3;

Иссык-Кульская область – 1.

За сутки с выздоровлением из стационаров и самоизоляции выписали 11 медиков.

Всего медицинских работников с диагнозом коронавирус составляет 3 045 случаев, из которых с выздоровлением выписали 2 363 медика.

За сутки из больниц по всей республике выписаны 312 человек:

Бишкек – 102;

Ош– 18;

Чүйская область – 41;

Ошская область – 27;

Таласская область – 2;

Нарынская область – 13;

Иссык-Кульская область – 50;

Джалал-Абадская область – 40;

Баткенская область – 19.

За все время пандемии в Кыргызстане выписали из больниц с выздоровлением 35 197 человек.

По информации минздрава, за сутки скончался один пациент с подтвержденным коронавирусом в Баткенской области. Всего за время пандемии зафиксировано 1 054 летальных исходов от коронавируса. Такие данные предоставил минздрав после пересмотра летальных исходов, связанных от осложнений COVID-19. Это выяснилось после изучения смертей всех пациентов, у которых выявили коронавирус.