По данным минздрава, за минувшие сутки выявлено 179 новых случаев заражения COVID-19.
- Бишкек — 39;
- Ош – 8;
- Чуйская область – 17;
- Ошская область — 24;
- Таласская область – 1;
- Нарынская область – 3;
- Иссык-Кульская область – 39;
- Джалал-Абадская область – 26;
- Баткенская область — 22.
Всего за все время пандемии в Кыргызстане зафиксировано 42 325 случаев заражения COVID-19.
Среди медработников выявили 7 новых случаев заражения коронавирусом:
- Бишкек – 3;
- Баткенская область – 3;
- Иссык-Кульская область – 1.
За сутки с выздоровлением из стационаров и самоизоляции выписали 11 медиков.
Всего медицинских работников с диагнозом коронавирус составляет 3 045 случаев, из которых с выздоровлением выписали 2 363 медика.
За сутки из больниц по всей республике выписаны 312 человек:
- Бишкек – 102;
- Ош– 18;
- Чүйская область – 41;
- Ошская область – 27;
- Таласская область – 2;
- Нарынская область – 13;
- Иссык-Кульская область – 50;
- Джалал-Абадская область – 40;
- Баткенская область – 19.
За все время пандемии в Кыргызстане выписали из больниц с выздоровлением 35 197 человек.
По информации минздрава, за сутки скончался один пациент с подтвержденным коронавирусом в Баткенской области. Всего за время пандемии зафиксировано 1 054 летальных исходов от коронавируса. Такие данные предоставил минздрав после пересмотра летальных исходов, связанных от осложнений COVID-19. Это выяснилось после изучения смертей всех пациентов, у которых выявили коронавирус.