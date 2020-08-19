Глава общественного здравоохранения Айнура Акматова на брифинге 19 августа сообщила, что за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у семи медработников.

По три зараженных медработника выявили в Бишкек и Баткенской области, а также один случай в Иссы-Кульской области.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 045 случаев.

За сутки с выздоровлением из стационаров и домашней самоизоляции выписали 11 медиков. Всего за время пандемии коронавируса выздоровели уже 2 363 медработника.

Заразившимся коронавирусом медикам полагается компенсация в 200 тысяч сомов, а семьям погибших — в миллион. Но перед тем, как выплатить компенсацию, специальная комиссия при министерстве будет тщательно проверять каждый случай.

Известно, что минздрав выплатил компенсацию только 41 медику и двум семьям погибших врачей в результате заражения COVID-19.

Общее число заражений по стране достигло 42 325 случаев, из которых выздоровели 35 197 человек, скончались согласно пересмотру летальных исходов минздрава 1 054 человека.