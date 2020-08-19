Глава столичной ГУВД Канат Джумагазиев рассказал информагентству «Кабар», что пойдет на предстоящие выборы в парламент от партии «Биримдик».

Отмечается, что Джумагазиев планирует подать в отставку в ближайшее время, чтобы принять участие в предвыборной гонке.

Партия от которой планирует баллотироваться Джумагазиев – «Биримдик» связывают с действующей властью и братом президента Сооронбая Жээнбекова Асылбеком Жээнбековым.

Джумагазиева назначили на должность главы ГУВД столицы в феврале 2019 года, до этого он работал начальников Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения.

С партией «Биримдик» за влияние и места в Жогорку Кенеше поборется «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с кланом семьи Матраимовых. Последняя до своего официального съезда уже успела создать союзы с несколькими партиями.

Из наиболее известных и влиятельных партий в выборах также намерены участвовать «Ата Мекен», «Бир Бол» и «Кыргызстан».