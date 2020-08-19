Десятки граждан Кыргызстана не могут вернуться на родину из Оренбургской области России. Кыргызстанцам приходится ночевать в палатках в открытом поле в ожидании открытия транзитного коридора из России в Казахстан.

Они записали видеообращение, в котором один из мигрантов рассказал, что не может вернуться на родину уже больше полугода.

«Здесь поле, нет воды, нет рядом даже жилых селений. У нас дела в Кыргызстане, мы не можем оставаться здесь и были вынуждены приехать сюда. За 6 месяцев не дождались реакции от посольства. Мы не просим денег, только откройте коридор через Казахстан», — сказал мужчина.

По его словам, посольство Кыргызстана в России никак не реагирует на просьбу граждан вернуться на родину.

«Тысячи людей собираются каждый день у посольства Кыргызстана в России. Скоро выборы, вы же и будете просить этих собравшихся людей проголосовать за вас. Здесь дети и беременные, а по ночам холодно даже взрослым. Мы сами оплатим путь, договоритесь открыть коридор. Нам пока помогает только Россия палатками и продуктами», — сказал он.

Семейная пара мигрантов, которая тоже застряла в Оренбургской области, рассказала, что рейсы, на которые они купили билеты, все время отодвигают. По их словам, они были вынуждены приехать в эту область, надеясь на открытие транзитного коридора.

«В апреле мы взяли билете себе и четверым внукам. С тех пор рейс несколько раз передвигали. И от безысходности мы приехали в Оренбург, чтобы уехать на автобусе с другими кыргызстанцами. Мы обращались в посольство, но результата не было. Единственное требование наше — открыть односторонний транзитный коридор отсюда в Кыргызстан», — сказали они.

Ранее МИД Кыргызстана сообщал, что для граждан были организованы чартерные рейсы, которые действуют на регулярной основе из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга.

Это не первая группа мигрантов, собравшаяся на российско-казахстанской границе в Оренбургской области после их закрытия.

В мае из Соль-Илецка — города в Оренбургской области России, который граничит с Казахстаном – вывезли более 500 человек. Туда стали прибывать кыргызстанцы со всей России, потому что появилась информация, что Казахстан откроет транспортный коридор для проезда в Кыргызстан.

6 июля из Соль-Илецка на родину вернулись 1 496 кыргызстанцев. Все они прибыли на автобусах, которые предоставили власти Кыргызстана. Застрявшие на границе граждане жили в палаточных лагерях на обочине трассы, которая ведет из России в Казахстан.

4 и 5 августа на автобусах прибыли ещё 2457 граждан.