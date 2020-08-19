Общественный фонд «Общее дело» провел социологическое исследование «Парламентские выборы глазами избирателей» о готовности кыргызстанцев принять участие в парламентских выборах 4 октября 2020 года. Его целью было оценить, какое влияние оказала пандемия коронавируса на политические настроения избирателей.

Исследование проводила компания Erfolg Consult, целевую группу составили граждане Кыргызстана от 18 до 66 лет и старше. Количество участников: 1500 человек, из них 530 жителей городской местности, 970 жителей сельской местности.

«Выборы проходят каждые пять лет, за это время произошло много разных и политических, и социально-экономических событий, и накануне выборов, конечно, крайне важно понять, с какими настроениями население подходит к выборам, что их волнует, каким хотят видеть новый состав парламента», – сказала председательница правления фонда Аида Суйундуева.

Выборы и коронавирус

Несмотря на то, что исследование проводилось до 24 июня, то есть того момента, как вы Кыргызстане был зафиксирован пик заболеваемости, его результаты отражают тревожность, сложившуюся в обществе.

Большая часть опрошенных описывает текущую ситуацию в стране как кризис – почти 58%. При этом 34% затруднились как-то охарактеризовать ситуацию, а 31% оценил экономическую политику, проводимую руководством страны, как «в основном положительную».

«Из исследования следует, что 58% опрошенных считают, что в стране кризис. Это очень тревожная тенденция. При этом 18% испытывают тревогу. Если пятая часть населения испытывает тревогу, это тоже о многом говорит. Мы знаем, что коронавирус обнажил многие проблемы в стране. Если раньше люди говорили о безопасности в политическом, геополитическом контексте, то теперь их заботит, прежде всего, личная физическая безопасность», – пояснила политологиня Эльмира Ногойбаева.

По ее словам, кризис и экономические последствия вызвали большое разочарование в управленческих функциях государства. Люди понимают, что от итогов выборов зависит их будущее.

«Одно из главных опасений — это безопасность [на выборах]. Нам кажется, что государственные органы и другие организации, которые занимаются информированием граждан, должны сделать максимум усилий, чтобы обеспечить безопасность граждан», – сообщила Аида Суйундуева.

По результатам исследования, более 75% участников опроса готовы принять участие в выборах 4 октября. Несмотря на споры о переносе, большая часть опрошенных – 60% – заявили, что выборы должны состояться в срок и их не следует переносить из-за COVID-19.

Кроме того, 55% респондентов заявили о готовности осенью идти голосовать, несмотря на эпидемиологическую ситуацию. Только 17% категорически отказываются голосовать из-за опасений за свое здоровье.

«С другой стороны, по данным исследования, 30% населения уверены в том, что все будет хорошо, но около 18% населения в тревожном состоянии. Я думаю, что этот процент еще увеличится, потому что недавно мы пережили пик коронавирусной инфекции. Эта ситуация вселила тревогу и подталкивает людей к некоторой ответственности за свой выбор», – отметила Ногойбаева.

Требования к кандидатам

Ногойбаева рассказала, что новых тенденций в настроениях избирателей очень много – выросли гражданская активность и солидарность, что повлияет на выборы. По данным исследования, граждане хотят видеть больше женщин и молодых людей в парламенте.

«В VI созыве были очень активные женщины, от них шло много инициатив, другое дело, по какому вопросу. То есть изменение в предпочтениях избирателей есть, но вот что касается предпочтений по идеологическим критериям, то это проблематично», – пояснила она.

Самым главным для опрошенных является грамотность кандидатов – о ее важности заявили 96% опрошенных. По словам Ногойбаевой, люди хотят быть уверены, что законы в Кыргызстане будут писать и принимать образованные и компетентные люди.

«Если посмотреть на предыдущие опросы, людей интересовали патриотизм, справедливость, вопросы энергетики и многое другое. А в этом году, по данным исследования фонда «Общее дело», 96% опрошенных запрашивают образованность. Мне кажется, это оценка качества нынешнего парламента», – отметила исследовательница.

Еще один критерий для кандидатов – их религиозность, так как общество меняется в сторону большей религиозности. Об этом упомянули более половины опрошенных.

Но при этом остаются и старые предпочтения, например, красноречивость кандидатов – все еще важный фактор, который влияет на выбор граждан.

Из прежних тенденций опрошенных волнуют «справедливость (24%), порядок (14,7 %) и мир (14,3 %)». По мнению респондентов, эти три понятия должны войти в основу политики Жогорку Кенеша следующего созыва.

Опрошенные считают, что новый созыв парламента в первую очередь должен сосредоточить внимание на решении следующих проблем: устранение коррупции, возобновление работы заводов и фабрик, снижение безработицы.

Кроме того, согласно исследованию, граждане считают необходимыми укрепление государственности и границ, достижение прозрачности работы судов и преодоление экономических последствий коронавируса.

Нет политического предложения

При этом, по результатам исследования, складывается парадоксальная ситуация, когда нужно сделать выбор, но нет четкого политического предложения. Одна часть опрошенных не знает, за кого голосовать, вторая – не может определиться, а третья отвечает, что, скорее всего, будет голосовать за старые партии.

«Подавляющее большинство респондентов – 82,3%, не знают за кого отдать свой голос на выборах, и на вопрос: “Если бы выборы были завтра, за какую партию вы бы проголосовали?” значительная часть затруднились ответить или сказали: “Не знаю”», – написано в исследовании.

При этом, на первом месте стоит ответ «ни за какую», на втором – «не знаю», а дальше идут такие ответы как СДПК, «Республика — Ата-Журт», «Ата Мекен» и «Бутун Кыргызстан».

По данным исследования, это происходит из-за того, что политический рынок не структурирован. Непонятно, какие политические партии выдвигаются – старые ребрендировались, а о новых люди еще не знают. Новые партии пока не могут достаточно ярко агитировать. Эта дезориентация может сыграть негативную роль.

Идеологические предпочтения избирателей тоже пока очень смутные, потому что непонятно содержание партий. До этого долгое время доминировали социалисты, но на самом деле, несмотря на название, они очень часто отходили от своей позиции.

«Среди политических лидеров тоже трудно назвать пятерку имен. Те, кто еще два предыдущих электоральных цикла были в абсолютном фаворе, сегодня уже не столь популярны», – сказала Ногойбаева.

Политическая активность

По словам Ногойбаевой, пока рано говорить о росте политической активности населения. Согласно исследованию, в первую очередь избирателей интересуют экономические проблемы.

«Большой процент молодых людей не участвует в выборах, и это стабильная картина каждого исследования. Явка будет зависеть от того, как политические партии смогут заинтересовать избирателей своими программами, списками кандидатов, предложениями по решению экономических вопросов. Но политические партии все это еще формируют», – сказала она.

Исследовательница отметила, что будет проводиться опрос с целью выяснить готовность к участию в выборах. По ее словам, чем больше граждан участвуют в выборах, тем качественнее они проходят.

По словам председательницы правления фонда «Общее дело» Аиды Суйундуевой, партии должны учесть ограниченный срок агиткампании и успеть по максимуму рассказать о себе, своем составе и программе.

Она отметила, что слияния и коллаборации, проходящие перед избирательной кампанией, затрудняют выбор для людей. В регионах избиратели говорят, что хотели бы голосовать за определенных людей, но они объединились с партией, к которой у них много претензий, и поэтому теперь они не знают, за кого голосовать.

Источники информации

Исследование также дает ответ на вопрос о том, из каких источников кыргызстанцы узнают о политике и формируют свое мнение. Основной источник информации для регионов – это все еще телевидение, но постепенно источником именно политической информации становится интернет.

«Если взять страну в целом, то из исследования следует, что люди стали больше пользоваться интернет-источниками, и на первое место выходит YouTube. Если раньше соцсети были прерогативой определенной группы и в основном в Бишкеке, то сегодня по всей стране люди поглощают информацию из соцсетей», – пояснила исследовательница Эльмира Ногойбаева.

Выросшую популярность соцсетей и онлайн-изданий исследователи связывают с длительным карантином во время пандемии и общим ростом их популярности. При этом 44% респондентов считают, что среди публикуемой там информации есть как достоверная, так и недостоверная.

Больше 27% опрошенных придерживаются мнения, что в СМИ больше неправды, чем правды, а 23,6% оценивают публикации СМИ как в целом достоверные.

Выборы 2020

Многие политические партии, заявившие о своем участии в предвыборной гонке, действительно объединяются друг с другом.

18 августа лидер партии «Ак Шумкар» Темир Сариев заявил, что решил объединиться с политобъединением «Бутун Кыргызстан» для участия в выборах в парламент осенью этого года. До этого, 15 августа политобъединения «Бир Бол» и «Демократ» объявили об объединении. А днем ранее о слиянии с «Мекеним Кыргызстан» сообщили партии «Бирик» и «Табылга».

Правда, координатор «Бирика» в Оше высказал свое несогласие с таким решением партии. А лидер «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров заявил, что это не последнее пополнение для его партии.

К «Мекеним Кыргызстан» присоединился и бывший спикер парламента Ахматбек Келдибеков, который ранее был в «Ата-Журте». Вместе с ним к партии присоединилась и группа членов «Ата-Журта».

Парламентские выборы пройдут 4 октября. Предыдущие выборы — президента Кыргызстана — и последовавшая ссора между Сооронбаем Жээнбековым и Алмазбеком Атамбаевым перекроила расклад политических сил в Кыргызстане.

Из-за преследования после выборов президента лидер «Республики» Омурбек Бабанов ушел из политики и хотя в партии появился новый лидер, активный депутат Мирлан Жээнчороев, пока неизвестно, какие шансы у политобъединения на грядущих выборах.

Из-за ссоры президентов раскололась самая влиятельная партия страны — СДПК — и перестала быть соперником для других партий. От нее откололись «Социал-Демократы» — партия сыновей Атамбаева, но она явно не в лидерах.

Новой партией власти называют «Биримдик», от которой на выборы пойдет брат президента, депутат Асылбек Жээнбеков. С ней за влияние и места в парламенте поборется «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с кланом семьи Матраимовых.

Из наиболее известных и влиятельных партий в выборах также намерены участвовать «Ата Мекен», «Бир Бол» и «Кыргызстан».