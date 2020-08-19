Дорогие кыргызстанцы, нам предстоит увлекательная осень — в октябре мы выбираем новый созыв парламента. Происходит это не в самых лучших условиях, но выборы назначены, и едва ли их будут откладывать. Кроме коронавируса, нам всем нужно будет бороться с другой проблемой — с возможным соблазном провернуть на этих выборах махинации.

К сожалению, к любым выборам в Кыргызстане нужно относиться со скептицизмом — с самого первого дня независимости ни одни выборы в нашей стране не обходились без скандалов и подозрений в использовании административного ресурса.

Исключений в этом году не будет. Да, после реформ 2015 года стало сложнее организовывать карусели и массовый вброс бюллетеней. Но стоит побороть одну махинацию, как появляется другая — в 2017 году была знаменитая «Самара», например. (Почитайте наше расследование 2017 года о махинациях на президентских выборах, если вы не слышали о «Самарагейте».)

Более того, в этом году ещё и будет намного меньше независимых международных наблюдателей — многие просто не смогут прилететь из-за закрытых границ. Нам в любом случае стоит, в первую очередь, надеяться на самих себя, поэтому мы решили собрать свою команду наблюдателей на парламентских выборах.

Начиная с середины сентября вы будете отслеживать предвыборный процесс, а затем, в день выборов 4 октября, вы будете пристально следить за происходящим и фиксировать все нарушения. Благодаря вашей работе мы сможем мгновенно сообщать о нарушениях как на страницах «Клоопа», так и во всех соцсетях, где мы есть. Кроме того, собранная вами информация сможет помочь нам проводить журналистские расследования по итогам выборов.

Чем мы вас обеспечим:

Тренингами. Мы обучим вас, как наиболее эффективно следить за выборами и как определять и фиксировать нарушения.

Защитой. Если кто-то попытается оказать на вас давление, мы организуем вам любую требующуюся помощь: от экстренной эвакуации до юридической помощи, если потребуется.

Гонораром. Такая работа не должна оставаться неоплаченной.

Кого мы ищем:

Нам нужны люди, которым действительно небезразлично происходящее в Кыргызстане, и которые готовы посвятить своё время тому, чтобы наша страна стала лучше.

Нам нужны трудоголики, готовые терпеливо работать в интенсивном режиме и, не сдаваясь, отслеживать все выборные процессы — в том числе и те, которые идут до глубокой ночи.

Приоритетом будет, если у вас уже был опыт в наблюдении за выборами, в правозащитной работе или журналистике.

Из-за особенностей законодательства Кыргызстана, вы должны быть гражданами Кыргызской Республики, быть старше 18 лет, не состоять ни в какой партии и не состоять на государственной или муниципальной службе (включая правоохранительные и судебные органы).

Заполните эту форму до 1 сентября, если хотите стать наблюдателем от «Клоопа»: