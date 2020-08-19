Врач по общей гигиене Департамента профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора Мария Кушубакова 19 августа на брифинге сообщила, что школам с нового учебного года нужно соблюдать ряд санитарный правил, чтобы обучать первоклассников.

Рекомендации от минздрава и минобразования:

В классах должно быть уменьшено количество учеников до 15 человек. Если в классе 25-30 первоклассников, то класс нужно разделить на два, а школьников рассаживать в шахматном порядке;

Директоры школ несут ответственность за соблюдение санитарных требований и проведение дезинфекции;

Детям нужно будет носить маски, использовать салфетки и антисептики, которыми должны их обеспечить родители. Маски нужно менять каждые два часа;

Школы должны быть обеспечены дезинфицирующими средствами;

Родителям рекомендуется привозить и забирать детей самим;

Для соблюдения дистанции в школах должно быть два входа и выхода;

Для соблюдения санитарных норм и соответствующих условий, в школах должны быть водоснабжение, канализация и готовность к отопительному сезону.

Ранее премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что 1 сентября школы откроют свои двери для 156 тысяч первоклассников. Другие классы будут обучаться в онлайн-режиме. Такое решение было принято после того как президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что «дистанционно учить первоклашек будет трудно как учителям, так и родителям».

При этом минобраз предложил проводить занятия, как в онлайн-режиме, так и использовать смешанную форму, когда ученики приходят в школу, чтобы пройти новую тему или написать контрольную работу. Однако в минобразе подчеркнули, что введение различных форматов обучения будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Власти Кыргызстана закрыли школы в марте, потому что в стране выявили первых зараженных коронавирусом. Ученики школ всю четвертую четверть обучались дистанционно, а затем ушли на каникулы. В стране возникло много проблем с онлайн-образованием: не у всех семей были гаджеты или доступ к интернету, дети не воспринимают некоторые уроки в режиме онлайн, а также увеличилась нагрузка на родителей — им приходится брать на себя часть функций учителей.