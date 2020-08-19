Министерство здравоохранения 19 августа опубликовало новую статистику по количеству пациентов, причиной смерти которых стали осложнения от коронавируса.

Если 18 августа в числе умерших значилось 1 498 человек, то уже 19 августа эта цифра сократилась до 1 054 человек (при этом один летальный исход зафиксирован как раз 18 августа).

Это произошло, потому что ранее минздрав изучил истории болезни и причины смерти всех людей, которые считались умершими от осложнений COVID-19.

Заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев на брифинге 18 августа заявил, что приказ об изучении смертей пациентов с коронавирусом был издан 30 июля. До этого глубокий анализ смертности от COVID-19 не проводился из-за большой загруженности медработников.

«Члены комиссии изучили истории болезней умерших пациентов предположительно от COVID-19 и сопутствующих заболеваний. Анализ показал, что причиной смерти более 29% умерших были не COVID-19 и пневмония», – сказал он.

По данным комиссии, количество умерших по другим причинам составило 437 человек.

Распределение пациентов с коронавирусом, умерших от других болезней выглядит так:

Коронарная болезнь сердца – 358;

Острый инфаркт миокарда – 24;

Острое нарушение мозгового кровообращения – 13;

Острая почечная недостаточность – 10;

Другие причины – 32.

Это уже второй раз, когда минздрав меняет данные по количеству смертей от коронавируса. 17 июля ведомство объединило статистику по умершим, у которых был положительный тест на коронавирус, и по погибшим, причиной смерти которых считалась пневмония.

Тогда количество людей, которые стали считаться умершими от осложнений коронавируса, выросло со 167 до 785. У большинства скончавшихся причиной смерти считалась пневмония, которую некоторое время минздрав не хотел считать последствием коронавируса.

Ранее Минздрав утверждал, что пересчитает количество скончавшихся по правилам ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения считает, что именно коронавирус — главная причина смерти даже при наличии патологий.