В социальных сетях появилось видео со свадьбы, на кадрах которого молодой человек с возгласом «Нурик, родной, будь счастлив», выстрелил из пистолета в воздух. Рядом с ним находились предположительно его друзья.

В УВД по Ошской области сообщили, что случай произошел в Узгенском районе. Стрелявший на свадьбе житель был задержан и водворен в ИВС Узгенского РОВД.

По информации пресс-службы, 20-летний задержанный является жителем Алайского района. Милиция начала досудебное производство по статье «Хулиганство».

Также сотрудники милиции начали проверку по факту проведения свадьбы в период чрезвычайной ситуации. Милиция допросила жителя села Мырза-Аке Узгенского района.

«Сейчас ведутся мероприятия по организации допроса членов семьи — организаторов свадьбы — и участников свадебного кортежа», — сказал пресс-секретарь УВД по Ошской области Жениш Аширбаев.

Аширбаев добавил, что милиция пока не определила марку пистолета, из которого производились выстрелы. Также правоохранительным органам предстоит выявить у кого из участников свадьбы остался этот пистолет.