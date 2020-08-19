Спикер парламента Дастан Джумабеков провел «неофициальную» встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь спикера.

Она пишет, что председатель Великого национального собрания Турецкой Республики Мустафа Шентоп пригласил Джумабекова посетить обновлённую Большую мечеть Айя-София в Стамбуле. В ходе этой поездки спикер турецкого парламента предложил кыргызскому коллеге встретиться с президентом Турции.

«Во время неофициальной встречи Дастанбек Джумабеков выразил благодарность от имени депутатов парламента, от граждан нашей республики и от себя лично турецкой стороне за оказанную гуманитарную помощь кыргызскому народу в сложный период коронавирусной пандемии», — пишет пресс-служба спикера.

Сейчас спикер шестого созыва парламента находится в трудовом отпуске до сентября этого года. А 4 октября пройдут парламентские выборы, в которых Джумабеков обещал участвовать от партии «Кыргызстан».

Член ЦИК Атыр Абдрахматова заявила в интервью «Клоопу», что юридически Джумабеков не нарушил правил агитации, так как его еще официально не выдвинули в списке кандидатов в депутаты нового созыва. Сейчас он действующий депутат, исполняющий свои обязанности даже во время отпуска.

«В этом больше вопрос его моральной ответственности. Понимая, что он будет заявлен, как кандидат, он воспользовался своим положением и до выдвижения списков встретился с ним [президентом Турции]», — сказала Абдрахматова.

По ее мнению, после объявления о своем желании участвовать в выборах, спикер парламента должен был в качестве «примера законопослушного гражданина» воздержаться от этого визита. Так проявилась бы его «приверженность» к ценностям равного участия в выборном процессе.

Это не первый случай, когда кыргызский политик встретился с лидером другой страны в преддверии выборов. Омурбек Бабанов — лидер партии «Республика» и главный противник Сооронбая Жээнбекова на выборах президента — 19 сентября 2017 года встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Тогда МИД Кыргызстана расценил эту встречу, как попытку казахских властей повлиять на исход президентских выборов, и отправил ноту протеста коллегам из Казахстана. Но ЦИК не увидел в самом факте встречи Бабанова с Назарбаевым нарушений агитационных правил.

Выборы в парламент пройдут 4 октября 2020 года. На 9 июля о своем желании участвовать в предвыборной гонке объявили 44 партии. ЦИК объявил 19 августа об исключении из предвыборной гонки уже 8 партий. В преддверии выборов в стране началась рокировка политсил: партии объединяются, лидеры партий уходят в отставку, а действующие депутаты меняют партии для участия в выборах.

Политобъединения должны составить списки кандидатов в депутаты до 20 августа, а их уполномоченные представители должны сдать документы для регистрации списков до 18:00 24 августа. ЦИК будет регистрировать их до 4 сентября.