Минздрав 19 августа сообщил, что за сутки в Кыргызстане скончался один пациент с ранее выявленным COVID-19.

По их данным, пациент скончался в Баткенской области. Ведомство также предоставило пересмотренную статистику летальных исходов пациентов с коронавирусом.

Так согласно пересмотру, в Крыгызстане за время пандемии зарегистрировано 1 054 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.

Если 18 августа в числе умерших значилось 1 498 человек, то уже 19 августа эта цифра сократилась до 1 054 человек (при этом один летальный исход зафиксирован как раз 18 августа).

Это произошло, потому что ранее минздрав изучил истории болезни и причины смерти всех людей, которые считались умершими от осложнений COVID-19.

В Кыргызстане на 19 августа зарегистрировано 42 325 случаев заражения коронавирусом. С выздоровлением за время пандемии выписали 35 197 пациентов.