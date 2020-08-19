Генштаб сообщил об избиении семи солдат Нацгвардии. Было проведено внутреннее расследование — выяснили, что солдат избивали с середины июля — с 16 по 21 июля.

В избиении подозреваются два офицера и два сотрудника-контрактника. Материалы расследования уже переданы в Военную прокуратуру.

В Генпрокуратуре сообщили, что в отношении офицеров ведется расследование по статье «Превышение полномочий».

«Причиной для разбирательства послужило то, что 24 июля во время утренней проверки у семи солдат Нацгвардии на телах были обнаружены синяки и гематомы. На сегодня проведены необходимые экспертизы, следствие продолжается», — сказал «Азаттыку» представитель Генпрокуратуры Эрмек Асанов.

Что грозит офицерам?

Согласно статье 321 Уголовного кодекса (Превышение полномочий), им могут назначить три года исправительных работ, штраф от 2200 до 2600 расчетных показателей (220 000 или 260 000 сомов) или лишить свободы на срок до двух с половиной лет.

Если офицеры нанесли тяжкий вред здоровью солдат или применяли оружие при избиении, то наказание может измениться. Их могут оштрафовать на сумму от 260 000 до 300 000 сомов или лишить свободы на срок от 2,5 до пяти лет.

Также в 321 статье есть графа о превышении полномочий «лицом, занимающим ответственное положение».

По ней полагается срок до 7,5 лет и лишение права занимать должности на срок до трех лет.

Значит их накажут?

Правозащитники давно рассказывают о насилии в отношении солдат в Кыргызстане, а также об их эксплуатации. Факты насилия нередко замалчиваются, но даже проведенные расследования не всегда приводят к наказанию офицеров, применившим силу в отношении солдат.

Так близкие одного из солдат, избитого весной и попавшего в психлечебницу, рассказали «Азаттыку», что расследование не принесло результатов.

В 2018 году также возбуждали уголовное дело из-за избиения и эксплуатации солдат. Тогда пострадали как минимум шесть солдат, служивших в военной части №73809 в селе Кой-Таш. Правозащитники рассказывали о давлении на пострадавших, которых вынуждали забрать заявления, а Генштаб сообщал об отстранении от службы начальника части.

В том же году комиссия изучала причины суицида двух солдат-срочников в Департаменте по охране и конвоированию при ГСИН.

А в июле 2017 года лейтенанта кыргызской армии приговорили к 12 годам за убийство солдата. Офицер выстрелил в солдата, находясь в алкогольном опьянении в 2014 году. По делу как соучастник проходил начальник подразделения той же войсковой части, его приговорили к трем годам лишения свободы.