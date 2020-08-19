Центризбирком Кыргызстана сообщил 19 августа о том, что несколько партий отозвали свои заявления об участии в выборах в парламент, назначенных 4 октября.

Так ЦИК одобрил отказ от участия следующих партий: «Аграрная партия КР», «Демократ» и «Партия коммунистов Кыргызстана». Партия «Демократ» отозвала свое заявление из ЦИКа после объединения с «Бир Болом».

Из-за того, что партия «Жаратман Эл» не открыла вовремя счет для избирательного фонда, ей отказали в регистрации списка кандидатов.

Кроме этого 18 августа в ЦИК поступили уведомления об отказе участвовать в парламентских выборах от политобъединений: «Эмгек», «Бирик», «Народно-демократическая партия Кыргызстана» и «Бийлик элге». При этом партия «Бирик» еще 14 августа объявила об объединении усилий с партией «Мекеним Кыргызстан». Также 18 августа лидер партии «Ар-Намыс» Феликс Кулов объявил, что политобъединение сходит с предвыборной гонки, но пока заявление в ЦИК не поступило.

По данным ЦИК, на 19 августа уже 8 партий провели съезды, на которых утвердили списки кандидатов в депутаты.

«Еще 16 политических партий устно сообщили в ЦИК о проведении съездов, из них одиннадцать — уведомили о месте и времени проведения съездов», — пишет пресс-служба комиссии.

ЦИК разработала рекомендации по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм при проведении съездов для политпартий. Она предлагает уменьшить количество делегатов съезда и собираться на открытом воздухе.

Так «Ата Мекен» 17 августа огласил свой список кандидатов у здания Министерства культуры информации и туризма. На следующий день мэрия оштрафовала партию на 13 тысяч сомов за испорченный газон.

Партии должны составить списки кандидатов в депутаты до 20 августа, а их уполномоченные представители должны сдать документы для регистрации списков до 18:00 24 августа. ЦИК будет регистрировать их до 4 сентября.

Выборы в парламент пройдут 4 октября 2020 года. На 9 июля о своем желании участвовать в предвыборной гонке объявили 44 партии. В преддверии выборов в стране началась рокировка политсил: партии объединяются, лидеры партий уходят в отставку, а действующие депутаты меняют партии для участия в выборах.