Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что в столице «для обеспечения экономической стабильности» с 20 августа снят ряд ограничительных мер.

Так общественный транспорт будет работать по выходным и праздничным дням, но по тому же графику: с 7:00 до 23:00 вечера с санитарным перерывом с 11:00 до 14:00 для дезинфекции.

«Кафе и рестораны, а также другие точки общественного питания теперь работают с 7:00 утра до 00:00 часов ночи, при этом службам доставки еды и навынос при строгом соблюдении санитарных норм разрешается работать без ограничения во времени», — пишет пресс-служба.

Предыдущий режим работы общественного транспорта, супермаркетов и кафе городские власти ввели 3 августа.

Кроме этого мэрия сняла временные ограничения на посещение парков и площадей и разрешила прокат велосипедов.

Торговым центрам и супермаркетам можно работать в том же режиме — ежедневно с 7 утра до полуночи.

При этом деятельность тойкана, увеселительных заведений — ночных клубов, баров, караоке, кальянных, кинотеатров, интернет-клубов — и детских игровых площадок все еще под запретом.

Мэрия сообщает, что ограничительные меры будут действовать до «улучшения эпидситуации в Бишкеке».

«Дорогие горожане! Пожалуйста, берегите себя и своих близких! Будьте осторожны! Эпидемиологическая ситуация немного стабилизировалась, но расслабляться рано, не забывайте про санитарные правила – маски, обработка рук и дистанция все еще обязательны!» — просит пресс-служба столичной мэрии.

Это не первое облегчение ограничительных мер, которые были введены еще 10 мая 2020 года сразу после снятия режима чрезвычайного положения. В Кыргызстане с 22 марта действует более мягкий, режим чрезвычайной ситуации.

В целях «укрепления здоровья» горожан мэрия разрешила с 10 августа работать спортплощадкам на открытом воздухе. А 7 августа были убраны все 12 санитарно-карантинные посты при въезде и выезде из Бишкека.

Ограничения на работу транспорта и других видов деятельности власти ввели в июле после ухудшения ситуации в городе. Тогда большая часть случаев заражения фиксировалась в Бишкеке из-за чего больницы быстро переполнились. Чтобы разгрузить больницы, власти открыли дневные и ночные стационары.

На 20 августа минздрав зафиксировал в Кыргызстане 42 507 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в Кыргызстане выписали из больниц с выздоровлением 35 486 человек.

Всего за время пандемии зафиксировано 1 055 летальных исходов от коронавируса. Такие данные предоставил минздрав после пересмотра летальных исходов, связанных от осложнений COVID-19. Это выяснилось после изучения смертей всех пациентов, у которых выявили коронавирус.