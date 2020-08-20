Премьер-министр Кубатбек Боронов на еженедельном брифинге 20 августа заявил, что правительство успешно выполняет намеченные проекты и планы, а также вовремя выплачивает соцвыплаты.

По его словам, несмотря на нехватку средств и карантинные меры, правительство выполняет все свои обязательства в социальной сфере и продолжает реализовывать инфраструктурные проекты.

«Особое внимание уделяется вопросам обеспечения населения чистой питьевой водой. До конца года 79 сел ожидается обеспечить чистой водой. Скоро будут завершены ремонтно-строительные работы более 100 социально-образовательных, а также ряда ирригационных объектов. Также ведется укладка более 260 км дорожного полотна», – перечислил Боронов.

Премьер-министр отметил, что правительство продолжает работу по улучшению эпидемиологической ситуации в стране, и ведет подготовительные работы на случай новой волны пандемии. По его словам, руководители местных органов власти должны не расслабляться и держать ситуацию под контролем.

«Особенно в преддверии осенне-зимнего периода необходима слаженная и оперативная работа. Наша общая задача – уменьшить уровень заболеваемости и оказывать особое внимание заболевшим гражданам», – сказал глава правительства.

Ранее президент Сооронбай Жээнбеков на онлайн-совещании с премьер-министром Кубатбеком Бороновым обсудил текущую эпидемиологическую ситуацию в стране и подготовку ко второй волне вспышки COVID-19. Тогда Боронов рассказал президенту, что в Кыргызстане «заметно снижается число заражённых и смертей от коронавируса».

Жээнбеков ответил, что, несмотря на улучшение ситуации в стране, «властям нельзя расслабляться». По его словам, правительство должно начать подготовку ко второй волне, которая по прогнозам учёных может начаться осенью 2020 года.

В Кыргызстане на 20 августа зарегистрировано 42 507 случаев заражения коронавирусом. С выздоровлением за время пандемии выписали 35 486 пациентов.

Коронавирус в Кыргызстане

Первые случаи коронавируса в стране начали фиксировать в марте 202 года. Тогда власти закрыли границы и усилили контроль за гражданами Кыргызстана, которые возвращались в страну. Также ввели режим чрезвычайного положения в крупных городах и ограничили передвижения граждан. Это было сделано, когда в стране было мало случаев заражения.

В таком режиме страна прожила полтора месяца и когда в мае случаи заражения немного пошли на спад, власти сняли ограничения. Это привело к серьезной вспышке заражений и уже к концу июня все больницы Бишкека были переполнены.

Власти Кыргызстана оказались не готовы к такому всплеску числа зараженных, хотя в запасе было больше месяца на подготовку. В больницах наблюдалась нехватка медперсонала, поэтому врачи по всей стране работали на износ. Также не хватало медоборудования и лекарств.

При этом жестко критиковались президент Жээнбеков и премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, который позже покинул свой пост. Его место занял бывший вице-премьер Кубатбек Боронов, который также подвергся критике за свои решения.

Волонтёры и неравнодушные граждане начали объединяться. чтобы помочь врачам в борьбе с пандемией коронавируса. Они открывали дневные стационары для пациентов, оказывали помощь больным прямо на улице и собирали деньги на медицинские препараты и оборудование.

К концу июля ситуация стабилизировалась и в больницах появились свободные места. Снизилась как статистика по заражаемости, так и количество умирающих в сутки пациентов.