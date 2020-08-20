По данным минздрава, за минувшие сутки выявлено 182 новых случая заражения COVID-19.

Бишкек — 23;

Ош – 7;

Чуйская область – 23;

Ошская область — 20;

Таласская область – 9;

Нарынская область – 6;

Иссык-Кульская область – 13;

Джалал-Абадская область – 44;

Баткенская область — 37.

Всего за все время пандемии в Кыргызстане зафиксировано 42 507 случаев заражения COVID-19.

Среди медработников выявили 7 новых случаев заражения коронавирусом:

Бишкек – 3;

Чуйская область – 1 ;

Ош – 1 ;

Джалал-Абаская область – 3 ;

Баткенская область – 6.

За сутки с выздоровлением из стационаров и самоизоляции выписали 9 медиков.

Всего медицинских работников с диагнозом коронавирус составляет 3 059 случаев, из которых с выздоровлением выписали 2 372 медика.

За сутки из больниц по всей республике выписаны 289 человек:

Бишкек – 106;

Ош– 20;

Чүйская область – 19;

Ошская область – 40;



Нарынская область – 10;

Иссык-Кульская область – 29;

Джалал-Абадская область – 29;

Баткенская область – 36.

За все время пандемии в Кыргызстане выписали из больниц с выздоровлением 35 486 человек.

По информации минздрава, за сутки один пациент с внебольничной пневмонией скончался в Баткенской области.

Всего за время пандемии зафиксировано 1 055 летальных исходов от коронавируса. Такие данные предоставил минздрав после пересмотра летальных исходов, связанных от осложнений COVID-19. Это выяснилось после изучения смертей всех пациентов, у которых выявили коронавирус.