По данным минздрава, за минувшие сутки выявлено 182 новых случая заражения COVID-19.
- Бишкек — 23;
- Ош – 7;
- Чуйская область – 23;
- Ошская область — 20;
- Таласская область – 9;
- Нарынская область – 6;
- Иссык-Кульская область – 13;
- Джалал-Абадская область – 44;
- Баткенская область — 37.
Всего за все время пандемии в Кыргызстане зафиксировано 42 507 случаев заражения COVID-19.
Среди медработников выявили 7 новых случаев заражения коронавирусом:
- Бишкек – 3;
- Чуйская область – 1;
- Ош – 1;
- Джалал-Абаская область – 3;
- Баткенская область – 6.
За сутки с выздоровлением из стационаров и самоизоляции выписали 9 медиков.
Всего медицинских работников с диагнозом коронавирус составляет 3 059 случаев, из которых с выздоровлением выписали 2 372 медика.
За сутки из больниц по всей республике выписаны 289 человек:
- Бишкек – 106;
- Ош– 20;
- Чүйская область – 19;
- Ошская область – 40;
- Нарынская область – 10;
- Иссык-Кульская область – 29;
- Джалал-Абадская область – 29;
- Баткенская область – 36.
За все время пандемии в Кыргызстане выписали из больниц с выздоровлением 35 486 человек.
По информации минздрава, за сутки один пациент с внебольничной пневмонией скончался в Баткенской области.
Всего за время пандемии зафиксировано 1 055 летальных исходов от коронавируса. Такие данные предоставил минздрав после пересмотра летальных исходов, связанных от осложнений COVID-19. Это выяснилось после изучения смертей всех пациентов, у которых выявили коронавирус.