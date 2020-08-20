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По данным минздрава, за минувшие сутки выявлено 182 новых случая заражения COVID-19.

  • Бишкек — 23;
  • Ош – 7;
  • Чуйская область – 23;
  • Ошская область — 20;
  • Таласская область – 9;
  • Нарынская область – 6;
  • Иссык-Кульская область – 13;
  • Джалал-Абадская область – 44;
  • Баткенская область — 37.

Всего за все время пандемии в Кыргызстане зафиксировано 42 507 случаев заражения COVID-19.

Среди медработников выявили 7 новых случаев заражения коронавирусом:

  • Бишкек – 3;
  • Чуйская область – 1;
  • Ош – 1;
  • Джалал-Абаская область – 3;
  • Баткенская область – 6.

За сутки с выздоровлением из стационаров и самоизоляции выписали 9 медиков.

Всего медицинских работников с диагнозом коронавирус составляет 3 059 случаев, из которых с выздоровлением выписали 2 372 медика.

За сутки из больниц по всей республике выписаны 289 человек:

  • Бишкек – 106;
  • Ош– 20;
  • Чүйская область – 19;
  • Ошская область – 40;
  • Нарынская область – 10;
  • Иссык-Кульская область – 29;
  • Джалал-Абадская область – 29;
  • Баткенская область – 36.

За все время пандемии в Кыргызстане выписали из больниц с выздоровлением 35 486 человек.

По информации минздрава, за сутки один пациент с внебольничной пневмонией скончался в Баткенской области.

Всего за время пандемии зафиксировано 1 055 летальных исходов от коронавируса. Такие данные предоставил минздрав после пересмотра летальных исходов, связанных от осложнений COVID-19. Это выяснилось после изучения смертей всех пациентов, у которых выявили коронавирус.

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