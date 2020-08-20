Фото: Улан Эгизбаев

Бишкекский городской суд оставил в силе приговор Первомайского суда по делу о реконструкции исторического музея в Бишкеке. Это значит, что экс-премьер Сапар Исаков осужден на 18 лет лишения свободы и должен выплатить штраф в 247 миллионов 650 тысяч сомов, а экс-заведущая отделом гражданского развития в аппарате президента Мира Карыбаева должна выплатить государству 260 тысяч сомов.

Исакова суд признал виновным в коррупции. Следствие считало, что выделенные на реконструкцию средства были незаконно использованы. Сапар Исаков вины не признает — он называет доводы следователей абсурдными, а дело — «личной местью Сооронбая Жээнбекова».

«Правоохранительные органы не поймали нас на взятке, не нашли у нас денег, добытых преступным путем», — сказал Исаков на суде.

Он считает, что обвинение построено только на словах сотрудников Госстроя, которых также обвинили в коррупции.

«Их всех посадили и под угрозой длительного заключения под стражей вынудили «сотрудничать» с заказным следствием. Я отношусь с пониманием к этому. Но разве они предоставили какие-либо доказательства получения нами материальных выгод, раскрыли преступные схемы перевода и сокрытия преступных активов?» — сказал он.

Бывший глава правительства считает, что за сотрудничество со следствием один из давших показания против него — Улугбек Кокочаров — стал главой Госстроя.

Жээнбеков и Кокочаров на строительстве больницы. Фото: Султан Досалиев

«Если же вы зайдете в музей, то вы увидите, как там все красиво, какая колоссальная была проведена работа! Кыргызстанца, зашедшего в музей, переполнит гордость к истории своей страны. Иностранец непременно заинтересуется нашей историей. Музей, к сожалению, не открывают, власти боятся, что люди сами дадут оценку реконструкции», — считает Исаков.

Мира Карыбаева также не согласна с приговором. Ее приговорили к штрафу, признав виновной в «злоупотреблении положением».

«Если действительно посмотреть материалы, никакого злоупотребления полномочиями с моей стороны не было. К сожалению, как утверждали сотрудницы музея, я им мешала открыть его. Но меня уже третий год нет на госслужбе, и никто им не мешает честно работать, а музей все еще не открыт», — сказала она.

Фото: Улан Эгизбаев

Министр культуры Азамат Жаманкулов еще год назад, 22 июля 2019 года, говорил, что реконструкция Исторического музея полностью завершена. Однако власти Кыргызстана должны выплатить немецкой компании-подрядчику 225 тысяч евро, чтобы получить ключи от программного обеспечения музея. Из-за этого открытие затягивается.

Дело о реконструкции Исторического музея

Исторический музей в Бишкеке закрыли на реконструкцию в марте 2016 года по инициативе президента Алмазбека Атамбаева.

Процесс реконструкции курировал Сапар Исаков, будучи замглавой администрации президента.

В мае 2018 года депутаты посетили реконструированный музей и заявили, что здание отремонтировали без тендера и проектно-сметной документации.

Тогда же Госкомитет нацбезопасности начал проверять использование средств на реконструкцию исторического музея, а позже заявил, что стоимость ремонта была завышена.

Дело было объединено с делом о коррупционных правонарушениях при строительстве ипподрома в городе Чолпон-Ате. Шести фигурантам были предъявлены обвинения по статье 303 («Коррупция») Уголовного кодекса КР. Среди них оказались бывший глава правительства КР Сапар Исаков, экс-заведующая отделом аппарата президента Мира Карыбаева и другие.

Обвинение утверждало, что Исаков «превысил свои должностные полномочия и создал устойчивую противоправную связь с Мирой Карыбаевой».

Это не единственное дело, где Исаков проходил подсудимым. Следствие обвинило его в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Исаков — ближайший соратник бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Власти возбудили дела против него на фоне противостояния Атамбаева с нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым.