Генеральный директор «Мегакома» и экс-депутат парламента Акылбек Жамангулов сложил с себя полномочия, чтобы принять участие в парламентских выборах, которые назначены на осень 2020 года. Жамангулов возглавил список кандидатов в депутаты от партии «Биримдик». На пост главы «Мегакома» временно назначили экс-министра внутренних дела Абдылду Суранчиева.

Решение о том, что Жамангулов возглавит список «Биримдика» было принято на съезде партии 19 августа. Делегаты также обсудили идеологическую платформу партии и в ближайшее время должны будут представить общественности свою программу.

Политобъединение «Биримдик» связывают с действующей властью и братом президента Сооронбая Жээнбекова Асылбеком Жээнбековым.

Акылбек Жамангулов был депутатом VI созыва от партии «Республика — Ата-Журт» в 2015 году. В октябре 2018 года назначен генеральным директором «Мегакома».

Угрозы Жамангулову

В мае 2019 года Жамангулов рассказал о давлениях и угрозах со стороны родственника тогдашнего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева Иманкадыра Рысалиева.

Об этом также сообщали некоторые депутаты парламента. По их словам, Жамангулов предотвратил «большую коррупционную схему», из-за которой финполиция и МВД устроили гонения против него и его семьи.

Скандал начался из-за завышенной зарплаты сына Иманкадыра Рысалиева Эрназара Рысалиева, который тогда возглавлял госкомпанию «КТ Мобайл». Компания называла обвинения ложью, однако позже руководство покинуло свои посты.

Скандал с «Мегакомом»

В июне 2018 года, в должности депутата парламента, Жамангулов возмущался большой зарплатой руководства «Мегакома». Он утверждал, что глава компании зарабатывает 300 тысяч сомов, а с бонусами сумма возрастает до 700 000 сомов.

Однако, спустя год, заняв должность директора «Мегакома», Жамангулов заявил, что его зарплата составляет 200 тысяч сомов.