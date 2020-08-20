По данным минздрава, за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 14 медработников.

Бишкек – 3;

Чуйская область – 1 ;

Ош – 1 ;

Джалал-Абаская область – 3 ;

Баткенская область – 6.

За сутки с выздоровлением из стационаров и самоизоляции выписали 9 медиков.

Всего медицинских работников с диагнозом коронавирус составляет 3 059 случаев, из которых с выздоровлением выписали 2 372 медика.

Заразившимся коронавирусом медикам полагается компенсация в 200 тысяч сомов, а семьям погибших — в миллион. Но перед тем, как выплатить компенсацию, специальная комиссия при министерстве будет тщательно проверять каждый случай.

Известно, что минздрав выплатил компенсацию только 41 медику и двум семьям погибших врачей в результате заражения COVID-19.

В Кыргызстане на 20 августа зарегистрировано 42 507 случаев заражения коронавирусом. С выздоровлением за время пандемии выписали 35 486 пациентов. Скончались согласно пересмотру летальных исходов минздрава 1 055 человека.