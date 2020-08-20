По данным минздрава, за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 14 медработников.
- Бишкек – 3;
- Чуйская область – 1;
- Ош – 1;
- Джалал-Абаская область – 3;
- Баткенская область – 6.
За сутки с выздоровлением из стационаров и самоизоляции выписали 9 медиков.
Всего медицинских работников с диагнозом коронавирус составляет 3 059 случаев, из которых с выздоровлением выписали 2 372 медика.
Заразившимся коронавирусом медикам полагается компенсация в 200 тысяч сомов, а семьям погибших — в миллион. Но перед тем, как выплатить компенсацию, специальная комиссия при министерстве будет тщательно проверять каждый случай.
Известно, что минздрав выплатил компенсацию только 41 медику и двум семьям погибших врачей в результате заражения COVID-19.
В Кыргызстане на 20 августа зарегистрировано 42 507 случаев заражения коронавирусом. С выздоровлением за время пандемии выписали 35 486 пациентов. Скончались согласно пересмотру летальных исходов минздрава 1 055 человека.