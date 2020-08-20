Госрегистрационная служба ввела новые правила при регистрации граждан по месту жительства. Теперь гражданин и владелец жилья при подаче заявления на прописку должны будут пройти идентификацию по технологии «Face ID».

«Подобные меры вызваны необходимостью в связи с повышением количества граждан, сменивших регистрационный учет в некоторых городах Кыргызстана в преддверии выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики», — пишет пресс-служба ГРС.

Также специалисты Госрегистра будут проверять: соответствуют ли анкетные данные кыргызстанца информации в «Адресно-справочном бюро», находится ли он в розыске и есть ли его биометрические данные в Едином госреестре населения (ЕГРН).

Если в ЕГРН нет биометрических данных человека, то ему там же проведут биометрическую идентификацию. А сведения о владельце жилья, в котором регистрируется гражданин, будут подтверждать в Адресном регистре Кыргызстана.

После успешного изменения адреса прописки новые данные также внесут в чипы eID-карт — паспортов образца 2017 года.

Если же вместо гражданина или владельца жилья в ГРС обратится другое лицо с доверенностью от его имени, его сфотографируют при приеме заявки. Но при этом, если владелец имущества нотариально заверил свое согласие на прописку гражданина в его жилье, то идентификация не требуется.

Юрист ГРС Бакыт Турсунов объяснил журналистке «Клоопа», что эти меры были внедрены после массовых случаев регистрации при отсутствии собственника жилья.

В случае выявления более 10 зарегистрированных в одном помещении граждан — не близких родственников — сотрудникам ГРС предписано отправлять извещения об этом в местные органы самоуправления, правоохранительные органы и территориальные избирательные комиссии.

Премьер-министр Кубатбек Боронов подписал соответствующий документ, который вступит в силу через пятнадцать дней со дня официального опубликования.

Массовая прописка перед выборами

В феврале 2020 года ГРС зафиксировала массовую прописку избирателей в Оше, Токмаке и Караколе перед выборами в местные кенеши, которые должны были состояться в апреле. Их перенесли из-за разгоревшейся в Кыргызстане эпидемии коронавируса.

По данным ГРС, с 1 по 29 февраля в Оше было 33 448 случаев перерегистрации. При этом, в январе было всего 4 478 фактов смены прописки, а в декабре 2019 года — 1 706.

В результате расследования Госрегистра выяснилось, что людей из близлежащих населенных пунктов массово прописывали в одних и тех же домах и квартирах. Так увеличивалось количество избирателей в городах, в которых должны были пройти местные выборы. Например, в городе Ош после нового года число потенциальных избирателей выросло на 25%.

Согласно закону, в список избирателей на местных выборах включаются граждане Кыргызстана, являющиеся членами местного сообщества и прошедшие биометрическую регистрацию. Принадлежность к местному сообществу должна быть подтверждена в паспорте отметкой о прописке.

По данным ГРС, комиссия, проводившая расследование этого дела, «выявила ряд нарушений при регистрации граждан сотрудниками территориальных подразделений».

Тогда за ненадлежащие исполнение обязанностей приняли дисциплинарные взыскания в отношении 44 сотрудников ЗАГСов территориальных подразделений и руководителей ЦОНов.