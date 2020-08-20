Глава МИД Кыргызстана Чингиз Айдарбеков обратился к китайскому коллеге Вану И, с просьбой облегчить нагрузку по выплате долгов. По словам Айдарбекова, из-за пандемии коронавируса, в Кыргызстане сильно пострадала экономика.

«В свете негативного влияния коронавирусной инфекции на макроэкономическую ситуацию глава МИД Кыргызстана выразил просьбу оказать содействие в вопросе смягчения нагрузки внешнего долга на бюджет страны», — сообщила пресс-служба ведомства.

Пока неизвестно как отреагировала китайская сторона — МИД Кыргызстана не прокомментировал их позицию.

Кыргызстан ранее уже обращался к китайской стороне с аналогичной просьбой. В апреле президент Сооронбай Жээнбеков в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, просил о пролонгации и облегчений по выплате внешнего долга.

Согласно исследованию Национального бюро экономических исследований США, Кыргызстан в 2019 году занимал 5-е место в мире по доле внешнего долга Китаю от своего ВВП.

Сам госдолг составляет 4,7 миллиарда долларов. Почти половина – 43,2% – долг китайскому «Эксимбанку».

Как считает аналитическая организация Центр глобального развития, такой большой долг ставит Кыргызстан в «финансово уязвимое» положение перед Китаем.

Если Кыргызстан не сможет вовремя погасить кредит, то Китай имеет право потребовать любой актив страны через международный суд.

В 2018 году правительство Кыргызстана установило максимальный порог долга перед одним кредитором — 50% от всего объема внешнего госдолга.

В этом году власти Кыргызстана запросили помощь у Китая на $742,9 млн на борьбу с коронавирусом, поддержку экономики и покрытие дефицита в бюджете. Большая часть средств выделена в виде кредитов.