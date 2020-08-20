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Автор иллюстраций: Куба Мырзабеков

Это партнерский материал с «Коалицией за равенство»

Если вы пользуетесь социальными сетями или читаете интернет-издания, то, скорее всего, вы сталкивались с неприятными, гневными постами или комментариями. Например, часто под фотографией блогерки на пляже могут написать, что она «проститутка» или «нужно наказать».

И этому явлению есть название — «хейтспич» или простыми словами «язык вражды», то есть вербальное проявление неприязни на почве ненависти к определенной социальной группе.

«Коалиция за равенство», «Школа миротворчества и медиатехнологий в Центральной Азии» и «Кыргыз Индиго» ежегодно отслеживают тенденции языка вражды в медиа. В этом году они выпустили очередное исследование, где проанализировали 6 тысяч медиатекстов, опубликованных в СМИ и соцсетях в 2019 году.

В 127 из этих публикаций авторы нашли язык вражды различной степени и пришли к выводу, что в них наиболее часто встречается этническая дискриминация, гомофобия/трансфобия, а также гендерная и религиозная.

Вместе с «Коалицией за равенство» мы составили тест, в котором вы сможете побольше узнать о языке вражды.

Выберите одного из трех героев и узнайте, с каким словами ненависти сталкиваются разные социальные группы. В тесте вам нужно будет выявить уровень языка вражды и от правильного ответа будет зависеть настроение героя, за которого вы играете.

Айгуль — мусульманка, которой приходится терпеть исламофобию. 

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Тао — китаец, который сталкивается с расизмом и ксенофобией. 

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Айгуль — феминистка, подвергающаяся нападениям и ненависти. 

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