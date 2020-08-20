Если вы пользуетесь социальными сетями или читаете интернет-издания, то, скорее всего, вы сталкивались с неприятными, гневными постами или комментариями. Например, часто под фотографией блогерки на пляже могут написать, что она «проститутка» или «нужно наказать».

И этому явлению есть название — «хейтспич» или простыми словами «язык вражды», то есть вербальное проявление неприязни на почве ненависти к определенной социальной группе.