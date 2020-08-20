Республиканский штаб и минздрав 19 августа сообщили о том, что статистика по смертности от коронавируса была пересмотрена. По данным ведомства, более 400 человек (около 30%), которые ранее считались умершими от последствий коронавируса, были исключены из этой статистики, потому что скончались от других болезней.

«В пользу пересмотра статистики также говорит то, что по итогам 7 месяцев не наблюдалась избыточная смертность, 19 346 случаев за 7 месяцев 2019 года (или 301,3 на 100 тысяч населения) против 18 799 случаев за 7 месяцев 2020 года (или 287 на 100 тысяч населения)», — приводит еще один аргумент Республиканский штаб.

Избыточная смертность — это временный показатель, когда умирает больше людей, чем ожидалось. Причиной этому чаще всего бывают внешние факторы, как эпидемии — например, пандемия коронавируса — экстремальная погода, голод или война.

Дата-журналистка Савия Хасанова, объяснила у себя в фейсбуке, почему минздрав и Республиканский штаб не должны говорить об отсутствии избыточной смертности от коронавируса в Кыргызстане.

Она разбирает один из доводов минздрава для недавнего пересмотра смертельных случаев, связанных с COVID-19.

Используя данные Нацстаткома по числу умерших и информацию Штаба по 2020 году, Хасанова посчитала, что в июле в Кыргызстане умерли 2 686 человек.

В своем графике на основе сообщений Штаба и имеющихся данных она показала, сколько примерно в каждом месяце было летальных исходов, связанных с коронавирусом. По подсчетам журналистки, «львиная доля» смертей — 907 случаев — пришлась именно на июль 2020 года.

После этого дата-журналистка приводит данные за 2020 год по смертям, не связанным с COVID-19. В течение всех месяцев, кроме апреля и июля, зафиксировано почти по 3 тысячи смертей.

В июле же, во время острой вспышки коронавируса по всей стране, зарегистрировано всего 1 779 смертей, не ассоциированных с COVID-19.

«Для сравнения, в июле 2019 года умерло 3 059 человек, и никакого COVID-19 тогда не было», — пишет журналистка.

Дальше она приводит заявление Нацстаткома о том, что из-за пандемии коронавируса ЦОНы не работали с 31 марта по 21 мая.

«В результате, регистрация актов гражданского состояния (рождений, смертей, браков, разводов) не производилась, что обусловило снижение показателей естественного движения населения», — цитирует Хасанова Нацстатком.

То есть в этот период ГРС не регистрировала рождения, смерти, браки и разводы кыргызстанцев, а ведь именно это ведомство формирует официальную статистику по смертям в стране.

В итоге Хасанова приводит три аргумента для того, что «нельзя говорить об отсутствии избыточной смертности» от коронавируса в Кыргызстане:

смерти не регистрировались в ГРС, откуда и формируется официальная статистика по смертям;

месяц апрель пришелся как раз на самый разгар ЧП, и смертность там аномально низкая;

предполагать, что люди перестали умирать от других причин, глупо. Скорее всего, общее число смертей за 7 месяцев этого года невысокое, потому что есть проблемы с учетом, частично озвученные Нацстаткомом.

«Делая такие заявления, минздрав и Штаб даже не пытаются понять, почему в июле появляется такое аномально низкое число смертей от причин, не связанных с коронавирусом, которое в два раза меньше традиционных показателей. Спросите меня почему? Потому, что выгодно говорить, что избыточной смертности в Кыргызстане нет», — считает журналистка.

Изменчивая статистика по смертности от COVID-19

Министерство здравоохранения уже дважды меняло алгоритм подсчета смертей от последствий коронавируса. Сначала ведомство включало в статистику только тех людей, у которых тест на коронавирус был отрицательным.

Однако после отмены жесткого карантина в мае 2020 году в стране резко увеличилось количество людей, которые умерли от пневмонии. После долгих споров с общественностью, которая обращала на это внимание, минздрав стал включать в статистику и тех, кто умер от пневмонии. В результате 17 июля, после пересмотра данных, количество погибших резко увеличилось со 167 до 785 человек.

Однако 19 августа ведомство вновь изменило данные, исключив из статистики более 400 человек. Если 18 августа в числе умерших значилось 1 498 человек, то уже 19 августа эта цифра сократилась до 1 054 человек. Минздрав объяснил исключение трети погибших из статистики тем, что они умерли не от последствий коронавируса, а от других болезней.