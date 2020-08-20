Оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный 20 августа был срочно госпитализирован в российском городе Омске. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что он находится без сознания в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В своем твиттере Ярмыш сообщила, что Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Из-за этого их лайнер экстренно приземлился в Омске, и Навального доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1).

По словам представительницы оппозиционера, его предварительный диагноз – «токсическое отравление».

По данным издания «НГС.Омск», политика ввели в состояние искусственной комы, чтобы подключить к аппарату ИВЛ. Его состояние оценивается как тяжелое.

Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи № 1 Омска Анатолий Калиниченко рассказал, что состояние Навального уже стабильное, продолжается интенсивная терапия.

«Мы продвинулись в диагностике заболевания. Получено несколько десятков исследований параметров состояния крови, работы головного мозга, других органов и систем. Продолжается лечение, слава богу, у нас есть специализированный центр для лечения таких пациентов. Врачи делают не то чтобы все возможное, врачи реально занимаются спасением его жизни», — сообщил он.

Издание «Baza» сообщило, что врачами неофициально сообщается об отравлении политика оксибутиратом натрия — это сильный психодислептик.

При этом Калиниченко не сообщил диагноз или результаты анализов Навального, ссылаясь на врачебную тайну. Он отметил, что «нет никакой уверенности, что причиной состояния является отравление».

«Естественно, отравление рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния, но кроме этого может быть ряд состояний, которые возникли остро и привели к такой же клинике. […] Врачи реально занимаются сейчас спасением его жизни», — сказал он.

В Омск уже прилетела жена Алексея Навального Юлия — она находится с ним в больнице. Туда же прибыл директор ФБК Иван Жданов.

Что произошло?

В интервью радио «Эхо Москвы» Кира Ярмыш рассказала, что Алексей Навальный потерял сознание еще в самолете.

«Он сказал, что плохо себя чувствует, попросил у меня салфетку — у него была испарина. Попросил с ним поговорить, сказал, что ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала, после чего к нам подъехала тележка с водой. Я спросила, поможет ли ему вода, он сказал, что нет, и, скорее всего, ему нужно отойти. Отошел в туалет и после этого потерял сознание», — сказала она.

По мнению Ярмыш, отравление политика связано с «очередным выборным циклом» в России. Она отметила, что это намеренное отравление, похожее на то, что было в июле 2019 года.

«Год назад его отравили в спецприемнике. Мы все это помним. Я уверена, сейчас повторилось то же самое», – заявила она.

«Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», — написала Ярмыш в твиттере.

Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

В авиакомпании S7 подтвердили, что в самолете политик ничего не ел и не пил.

Владелец кофейни в аэропорту Томска, в которой Навальный пил чай перед вылетом, сообщил «Интерфаксу», что выяснит все обстоятельства и изучит записи с камер видеонаблюдения.

Транспортная полиция Томска начала проверку из-за случившегося с Навальным, после этого кофейню временно закрыли. Представители аэропорта Томска сообщили, что готовы предоставить записи наблюдения.

Что говорят правоохранители?

После госпитализации Алексея Навального в больницу вызвали милицию. Туда же приехали представители Следственного комитета. Территорию больницы патрулируют полицейские, на месте также находятся сотрудники ФСБ.



Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что полиция потребовала досмотреть личные вещи Навального, включая его багаж. Позже один из полицейских сообщил «НГС.Омск», что при досмотре вещей политика ничего подозрительного не обнаружено.

Информагентство ТАСС с ссылкой на источник в милиции, сообщило, что правоохранительные органы пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального.

«Пока эта версия не рассматривается. Не исключено, что он что-то выпил или принял вчера сам», – сказал собеседник ТАСС.

Юрист ФБК Вячеслав Гимади сообщил, что команда фонда уже готовит заявление в СК России, чтобы возбудить уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь общественного деятеля. Она предусматривает от 12 до 20 лет колонии.

Зачем Навальный летал в Томск?

Сотрудница штаба Навального в Новосибирске Елена Носковец сообщила «Медузе», что Алексей Навальный прилетел в город вечером 13 августа.

По ее словам, он приехал туда, чтобы поддержать «Умное голосование» на выборах в городские парламенты Новосибирска и Томска, которые пройдут в сентябре. Эти регионы считаются ключевыми, и в выборах участвуют независимые кандидаты, поддержанные Навальным и его сторонниками.

«В пятницу-субботу у него были съёмки в разных местах. В пятницу вечером приехал в штаб, общался с волонтёрами и сотрудниками штаба. Говорили про местные выборы, наблюдение. Алексей был в хорошем настроении», — рассказала Носковец.

Кроме того, Навальный поехал в Новосибирск и Томск для съемок расследования про местных депутатов от «Единой России». Это подтвердило издание «Тайга.инфо», сообщившее, что Навальный «мог собирать материал» для нового расследования.

17 августа оппозиционный политик поехал из Новосибирска в Томск. Там он снова встречался с кандидатами и волонтерами. Глава штаба Навального в Томске Ксения Фадеева сообщила «Тайге.инфо», что не замечала ничего странного в последний день визита Навального.

В апреле этого года Навальный в одном из эфиров на своем ютуб-канале рассказал, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин угрожает «распространителям фейков в интернете».

Как будут лечить Навального?

Терапевт и кардиолог Навального Ярослав Ашихмин сообщил «Медузе», что Навального нужно эвакуировать в Европу. По его словам, сейчас он пытается по своим каналам договориться с Ганноверским или Страсбургским госпиталями.

«Все осложняется ковидом, но потенциально в Ганновере, где очень хорошая токсикологическая школа, его принять могут. Сейчас очень важно, чтобы омские медики отдали пациента, потому что при всем огромном уважении нужно понимать, что это [токсикология] — очень специфическая сфера и очень мало школ, которые могут вести пациента, который, вероятно, отравлен каким-то токсином», – сказал Ашихмин.

По словам врача, в России его можно было бы вылечить в НИИ имени Склифосовского в Москве, но необходимо также найти отравляющее вещество, если оно было. Возможности западных клиник могут быть выше в плане поиска конкретного агента.

Ярослав Ашихмин отметил, что у Навального не было никаких болезней, которые бы могли так выражаться. Кроме того, по его словам, это не похоже на отравление политика в июле 2019 года.

Позже пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пожелал Навальному скорейшего выздоровления, «как любому гражданину страны», и пообещал оказать ему помощь в эвакуации на лечение за границу, если поступят обращения за такой помощью.

Песков заявил, что в России будет проведено расследование, если подтвердится информация об отравлении Навального, «но сначала нужно дождаться диагноза и результатов анализов».

Прошлое отравление Навального

Это не первый раз, когда у создателя ФБК Алексея Навального подозревают отравление.

28 июля пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш сообщила, что оппозиционера из спецприемника доставили в больницу с диагнозом «острая аллергическая реакция». Позже диагноз изменили на «контактный дерматит».

В спецприемнике Навальный находился, потому что 24 июля 2019 года Симоновский суд Москвы приговорил его к 30 суткам административного ареста – за несколько дней до планировавшейся мирной акции у мэрии столицы.

Личный врач Навального Анастасия Васильева, наблюдавшая за здоровьем оппозиционера с 2017 года, не согласилась с диагнозом врачей и заявила, что его недомогание могло стать «результатом повреждающего действия неопределенных химических веществ».

Кто такой Навальный?

44-летний Алексей Навальный — российский политик оппозиционер, основавший Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Навальный и ФБК расследуют происхождение имущества крупных российских чиновников — самым громким стало расследование имущества премьер-министра Дмитрия Медведева.

После его публикации в России прошли крупные антикоррупционные митинги под лозунгом «Димон ответит». Митингующие требовали от властей среагировать на расследование ФБК. Кроме того, они потребовали отставки премьер-министра Медведева и президента России Владимира Путина.

В декабре 2017 года российский Центризбирком отказался регистрировать его в качестве кандидата на выборы президенты, прошедшие в России 18 марта 2018 года, из-за его непогашенной судимости. В 2013 году он был осужден условно по «делу «Кировлеса» о хищении государственной собственности. Сам Навальный назвал приговор политическим.

Оппозиционер призвал своих сторонников бойкотировать выборы президента России. Он заявил, что «Путин боится конкуренции» с ним.

В 2019 году его Фонд борьбы с коррупцией был официально объявлен «иностранным агентом», что позволило властям подвергнуть его дополнительным проверкам.

Сам Навальный несколько раз был арестован за призывы и участие в несанкционированных акциях.