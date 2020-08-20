Премьер-министр Кубатбек Боронов на брифинге 19 августа призвал граждан отказаться от проведения тоев и массовых мероприятий в период пандемии.

«В то время, как мы боремся с нехваткой лекарств, я прошу прекратить проведение тоев. Органы местного самоуправления и мэрии Бишкека и Оша постоянно проводят рейды. В СМИ появляется информация о проверках, в результате которых увеселительные заведения штрафуют», — сказал Боронов.

Он также обратился и к политическим партиям, которые проводят съезды в период пандемии. По словам премьер-министра, партии также должны соблюдать все санитарные требования, а во время съездов в помещениях должно находится разрешенное количество людей.

«В этом направлении комиссиями гражданской защиты разрабатываются определенные требования для проведения курултаев и встреч с населением. Соблюдение этих требований будет под контролем», — добавил премьер.

Минздрав не разрешает проводить массовые мероприятия из-за риска распространения коронавируса. Ранее 12 июля замглавы минздрава Нурболот Усенбаев сказал, что в ведомство обращаются предприниматели, которые просят дать разрешение на проведение тоев, но этот вопрос будет рассматриваться только после улучшения эпидемситуации.

Из-за ситуации с коронавирусом по всему Кыргызстану отменяются множество массовых мероприятий, в том числе приуроченных к праздникам.