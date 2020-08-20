Партия СДПК под председательством Сагынбека Абдрахманова не будет участвовать в парламентских выборах в октябре 2020 года. Политобъединение не провело свои съезды, в которых должны были определить кандидатов в депутаты.

По данным ЦИК, съезды в положенные законом сроки провели только 22 партии.

Партия СДПК еще на предыдущих выборах была крупнейшей и влиятельнейшей партия Кыргызстана. Она участвовала в выборах 2007, 2010 и 2015 годов и всегда попадала в состав парламента. Причем в 2015 году она победила на выборах и получила 38 мест из 120. Лидером партии был бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Однако из-за ссоры Атамбаева со своим преемником, а ныне президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, партия раскололась на несколько частей.

Исключенный из СДПК Сагынбек Абдрахманов создал движение «СДПК без Атамбаева». В апреле 2019 года на сайте минюста лидера СДПК сменили с Атамбаева на Абдрахманова, а в июне суд признал его законным лидером партии.

Сыновья и некоторые сторонники Атамбаева создали новую партию «Социал-демократы Кыргызстана», которая будет участвовать в осенних парламентских выборах. Список кандидатов в депутаты возглавил Сейитбек Атамбаев — сын Алмазбека Атамбаева.

Действующие депутаты, которые пришли в парламент от СДПК, сейчас баллотируются в Жогорку Кенеш от других партий, в том числе от партии «Биримдик», которую связывают с президентом через его брата Асылбека Жээнбекова.