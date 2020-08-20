Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге 20 августа сообщил, что за сутки в Кыргызстане скончался один пациент с внебольничной пневмонией.

«Это 85-летний житель Баткенской области. У него были еще сопутствующие заболевания, несмотря на лечение, пациент скончался», — сказал он.

Ведомство также предоставило пересмотренную статистику летальных исходов пациентов с коронавирусом. Так согласно пересмотру, в Крыгызстане за время пандемии зарегистрировано 1 055 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.

Если 18 августа в числе умерших значилось 1 498 человек, то уже 19 августа эта цифра сократилась до 1 055 человек (при этом один летальный исход зафиксирован как раз 18 августа).

Это произошло, потому что ранее минздрав изучил истории болезни и причины смерти всех людей, которые считались умершими от осложнений COVID-19.

В Кыргызстане на 20 августа зарегистрировано 42 507 случаев заражения коронавирусом. С выздоровлением за время пандемии выписали 35 486 пациентов.