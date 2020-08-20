19 августа в Оше произошел между двумя милиционерами — оба обратились с заявлением в УВД.

«Патрульные милиционеры обратились заявлением о том, что один другого побил. Причины конфликта уточняются. Материал зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье “Мелкое хулиганство”» — сообщил «Клоопу» пресс-секретарь Ошского УВД Замир Сыдыков.

«Kaktus.media» написал, что участники конфликта — это начальник группы ДПС УОБДД Оша Манас Полотов и старший инспектор УОБДД Тилек Монолбаев.

Предположительно они подрались прямо в кабинете одного из руководителей УОБДД, их разняли коллеги. Конфликт на этом не закончился, драку продолжили на улице.

Ошский УОБДД утверждает, что Монолбаев находится в больнице, а Полотов взял больничный. Начато служебное расследование со стороны службы внутренних расследований УВД Оша.