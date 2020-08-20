Заместитель секретаря Совета безопасности Кыргызстана Омурбек Суваналиев заявил, что за рядом партий, которые участвуют в парламентских выборах осенью 2020 года, стоят члены ОПГ. Он также считает, что власти страны таким образом проиграли борьбу с коррупцией.

«В парламенте Кыргызстана, везде говорят о коррупции. Но никто не говорит, что во главе коррупции стоят организованные преступные группировки, которые руководят всем. Боятся, что завтра их ударят по голове. Потому что власти проиграли организованным преступным группировкам», — сказал Суваналиев.

Такое заявление он сделал на съезде партии «Бутун Кыргызстан», в рядах которой намерен участвовать в парламентских выборах.

Накануне партия завершила выдвижение списков кандидатов и огласила топ-7 претендентов на депутатские мандаты седьмого созыва куда вошёл Суваналиев и многие другие чиновники.

В списке также числятся бывший депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Исхак Масалиев и бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов. Последний проходит обвиняемым по уголовному делу о злоупотреблении должностным положением во время событий в Кой-Таше.

Лидер партии Адахан Мадумаров — политик, отработавший три первых созыва кыргызского парламента и полгода в качестве спикера. В 2009 году он занимал пост секретаря Совбеза. ГКНБ заявил в 2019 году, что изучает протоколы, подписанные Мадумаровым на этой должности.

Он возглавляет оппозиционную партию «Бутун Кыргызстан» уже в течение 10 лет. В 2017 году, партия выдвигала Мадумарова на выборах в президенты, но тогда победу одержал Сооронбай Жээнбеков.