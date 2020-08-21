Премьер-министр Кубатбек Боронов заявил на заседании Республиканского штаба 21 августа, что в Баткенской и Джалал-Абадской областях складывается негативная эпидситуация из-за увеличения числа заражённых. По его словам, в области будут направлены лекарственные средства и медицинский персонал, чтобы помочь тяжелобольным пациентам.

«Меня беспокоит складывающаяся эпидситуация в этих двух регионах. В осенний период в частности должен быть соответствующий запас медикаментов по всей стране. Перед вами также стоит вопрос проведения качественной и оперативной кампании по вакцинации населения», — обратился Боронов к Штабу.

По официальным данным, на 21 августа в Джалал-Абадской области зафиксировано уже 3966 зараженных коронавирусом. В Баткенской области — 2183.

Ранее президент Кыргызстана заявлял о том, что страна должна готовиться ко второй волне вспышки COVID-19, которая по прогнозам учёных может начаться осенью 2020 года. При этом Боронов уверяет, что в Кыргызстане число зараженных коронавирусом заметно идёт на спад.

Власти оказались не готовы к первой серьезной вспышке коронавируса, которая прозошла в июне после снятия жестких карантинных ограничений. В больницах наблюдалась нехватка медперсонала, медоборудования, лекарств и свободных мест.

Волонтёры и неравнодушные граждане начали объединяться, чтобы помочь врачам в борьбе с пандемией коронавируса. Они открывали дневные стационары для пациентов, оказывали помощь больным прямо на улице и собирали деньги на медицинские препараты и оборудование.

В августе наблюдается спад зафиксированных случаев коронавируса, однако эксперты утверждают, что власти значительно снизили количество тестов для выявления COVID-19. При этом минздрав пересмотрел количество умерших от последствий коронавируса и их число снизилось более, чем на 400 человек. Минздрав объяснил это тем, что изучил причины смерти погибших и выяснилось, что треть из них скончалась не от осложнений коронавируса, а от других болезней.

По всей стране выявлено уже 42 703 зараженных коронавирусом. Выздоровели 35 831 человек. Умерли 1055.