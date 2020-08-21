Горсуд Бишкека 20 августа оставил в силе решение Административного суда по делу правозащитника Азимжана Аскарова, скончавшегося в тюремной больнице. Об этом сообщила правозащитная организация «Бир Дуйно — Кыргызстан».

Административный суд Бишкека 12 июня прекратил дело по иску Аскарова в отношении правительства, которое не исполнило решение Комитета ООН по правам человек от 2016 года. В этом решении Комитет призывал власти Кыргызстана немедленно освободить правозащитника.

Причиной прекращения производства по делу суд назвал то, что правительство не может быть ответчиком, так как никаких административных отношений между истцом и кабмином не было. Также из-за того, что спор с правительством не носит имущественный характер, горсуд отказался передавать права истца жене правозащитника Хадиче Аскаровой.

Адвокаты хотели, чтобы она заменила Аскарова в этом деле, так как это предусмотрено Административно-процессуальным кодексом при смерти одной из сторон. Кроме этого, из-за смерти правозащитника горсуд отказал одному из адвокатов Аскарова представлять его интересы.

Правозащитники «Бир Дуйно Кыргызстан» решили обратиться в Верховный суд, чтобы оспорить решения Бишкекского горсуда, потому что «адвокаты могут продолжать защищать человека, даже если он умер».

Смерть Аскарова

Правозащитник Азимжан Аскаров умер 25 июля в больнице 47 колонии, в которую был этапирован накануне для медосмотра из-за жалоб на здоровье. Он пробыл в заключении 10 лет из пожизненного срока.

Его адвокат Валерьян Вахитов и правозащитные организации неоднократно заявляли об ухудшении здоровья Аскарова и требовали освободить его по «гуманным соображениям».

Правозащитница Толекан Исмаилова обнародовала 28 июля результаты вскрытия тела покойного. В медицинском заключении говорится, что причиной смерти Аскарова стала стала острая дыхательная недостаточность, которая развилась на фоне двусторонней тотальной пневмонии.

Все это время Госслужба исполнения наказаний отрицала, что правозащитник нуждается в медпомощи и говорила, что «все под контролем». После смерти Аскарова ГСИН сделала заявление, что у правозащитника была пневмония, а сам он категорически отказывался лечиться в стационаре.

ГСИН выдал тело Аскарова его родственникам 27 июля. Но его похоронили только 31 июля в Ташкенте, как он и просил в своем завещании. Близкие Аскарова ждали пять дней пока МИД Кыргызстана и Узбекистана закончат все процедуры для перевозки тела правозащитника.

Две крупные международные организации — Европейский союз и Комитет ООН по правам человека — обратились к властям Кыргызстана с просьбой расследовать обстоятельства смерти Аскарова.

Азимжан Аскаров — правозащитник с юга Кыргызстана, который был известен своими расследованиями пыток со стороны милиции.

Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана — правозащитника обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера».

15 сентября 2010 года суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.