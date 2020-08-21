Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге на брифинге 20 августа заявил, что коронавирус никуда не делся и отступает только благодаря введенным ограничительным мерам.

«ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и другими партнерами беспрестанно ускоряет и координирует разработку вакцин. Но даже вакцина не будет концом пандемии. Пандемия закончится в тот день, когда каждый из нас возьмет ответственность и научится тому, как вести себя с вирусом. И это зависит от нас. Этот день может настать даже завтра», — сказал Клюге.

Глава Европейского бюро ВОЗ отметил, что в июле из-за повторной вспышки заражений в регионе две трети стран Европы снова ввели ограничения на массовые скопления людей и комендантский час по выходным.

Однако эти меры применяются локально, что позволяет одновременно бороться с COVID-19 и поддерживать экономику стран.

За первую неделю августа в европейском регионе было зафиксировано на 40 тысяч случаев больше, чем за такой же период в июне, когда было меньше всего новых случаев.

«Сейчас в Европейском регионе ежедневно регистрируется в среднем более 26 тысяч новых случаев COVID-19. Отчасти такая статистика обусловлена смягчением мер в сфере охраны общественного здоровья и регулирования жизни общества: при снятии властями части ограничений люди начинают вести себя более беспечно», — сказал Клюге.

Он выделил рекомендуемые ВОЗ постоянные общенациональные меры для предотвращения повтора таких ситуаций в странах:

масштабное тестирование;

изоляция всех заболевших;

отслеживание контактных лиц;

помещение их в 14-карантин.

«Благодаря сочетанию базовых общенациональных и дополнительных целевых мер мы имеем намного больше возможностей для ликвидации этих локальных вспышек инфекции. Мы способны бороться с вирусом, не останавливая функционирование экономики и системы здравоохранения. Мы можем одновременно спасать жизни людей и сохранять их источники средств к существованию, не поступаясь одним ради другого», — заявил глава Европейского бюро.

На 21 августа в Кыргызстане зафиксировано 42 703 случая заражения COVID-19. Из них 35 831 человек выписались из больниц с выздоровлением. Но эти цифры могут быть неточными, потому что не все люди с подозрением на коронавирусную инфекцию обращались в стационары.

Минздрав посчитал, что за все время пандемии от осложнений коронавируса умерли 1 055 человек. Число умерших с COVID-19 сократилось после того, как минздрав пересмотрел все случаи смерти.