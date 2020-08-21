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Журналиста «АКИпресса» Бекмамата Абдумалик уулу вызвали на допрос в Аксыйский РОВД Джалал-Абадской области 19 августа. По словам журналиста, его вызвали из-за поста в фейсбуке, который он опубликовал 5 августа.

«Мы не должны допускать, чтобы горстка людей в Аксы творила то, что они хотят. Я не исполняю приказов какой-то определенной группы. Также не преследую каких-то политических целей, не защищаю кого-то. Но я против тех, кто пользуется государственной властью как им вздумается! Поскольку ясно, что они назначают лояльных к себе людей. Мы живем в правовом государстве. Сейчас уже не те времена, когда человека можно было убрать с угрозами: “Уходи!” Народная власть должна служить народу!» — написал журналист, но позднее удалил пост.

Он опубликовал этот пост вместе со статьей издания «Турмуш» под названием «Новый аким Аксы начал кадровые перестановки. Руководители отказались подавать в отставку».

Сам Абдумалик уулу рассказал «Клоопу», что милиционеры не объяснили ему причину вызова и не вручили официальную повестку.

«Милиция вызвала по телефону. Я уважаю деятельность правоохранительных органов и решил пойти. Я спросил у постового к какому следователю мне зайти, он ответил, чтобы я заходил внутрь. Там было три следователя. Все трое сказали, что не занимаются этим делом. Я пробыл там около четырех часов. Наконец один из сотрудников сказал: “Поступило заявление на ваше имя, оно сейчас у меня. С содержимым вас ознакомит следователь, как только он придет”», — сказал Абдумалик уулу.

Однако журналист не дождался следователя. Абдумалик уулу связывает свой вызов в милицию с критическим постом в фейсбуке, после публикации которого ему начали звонить неизвестные люди с угрозами: «Скажи свой адрес, по-другому с тобой говорить будем». При этом сам Абдумалик уулу в милицию обращаться не стал.

Пресс-секретарь УВД по Джалал-Абадской области Нурдин Жээнтаев сообщил, что в Аксыйский РОВД поступило заявление в отношении журналиста от 39-летнего жителя города Бишкек 6 августа. Потерпевший жаловался, что журналист, «распространяя недостоверные слухи, опорочил его имя и оскорбил его честь».

«Заявление было зарегистрировано в Аксыйском РОВД. Абдумалик уулу был вызван в целях принятия объективного и правового решения, а также выяснения места его пребывания», — сказал Жээнтаев.

Юрист общественного фонда «Институт Медиа Полиси» Алтынай Исаева заявила, что за распространение информации, порочащей честь и достоинство человека уголовная ответственность не предусмотрена. По ее словам, сотрудники милиции должны были оставить заявление потерпевшего без рассмотрения.

«Споры о чести и достоинстве могут разрешаться исключительно в порядке гражданского судопроизводства в исковом порядке с соблюдением принципов всесторонности, состязательности сторон», — сказала Исаева.

Журналисты, вызванные на допрос

В конце июля блогера Адыла Акжол уулу вызвали «побеседовать» в Госкомитет нацбезопасности из-за прямого эфира с похорон жестоко убитого 29-летнего водителя в Узгенском районе Ошской области.

Как сообщил блогер, ему звонил некий Улан с требованием «как можно скорее явиться в ГКНБ». На встрече сотрудник спецслужбы сказал блогеру, что вызвал его не на допрос, а как «старший брат». Они разговаривали не в кабинете, а у здания УГКНБ по Ошской области.

По словам Акжол уулу, сотрудник ГКНБ попросил его удалить видео, так как оно может «разжечь межнациональную вражду». Акжол уулу утверждает, что ролик не разжигал межнациональную рознь, но видео прямого эфира все же удалил. Он объяснил это тем, что «учел просьбу сотрудника ГКНБ».

Также 10 января УВД города Ош вызвало на допрос водителя и журналиста «Клоопа». Позднее правоохранители вызвали и оператора.

Причиной вызова на допрос стало заявление Руслана Матраимова — брата экс-зампреда таможни Раима Матраимова, фигуранта журналистского расследования о выведенных из страны 700 миллионах долларов. Журналисты снимали заброшенное здание, которое находится рядом с домом Матраимова. Руслан Матраимов потребовал проверить деятельность видеокоманды «Клоопа», так как, по его словам, они хотели снять его дом и тем самым нарушить неприкосновенность частной жизни.