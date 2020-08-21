Центризбирком на заседании 21 августа рассмотрел жалобу от партии «Реформа» на главу муниципального территориального управления №12 в Бишкеке Темира Касымова. Члены «Реформы» обвинили Касымова в том, что он занимался незаконной агитацией за партию «Биримдик», используя служебное положение.

Лидер партии «Реформа» Рита Карасартова предоставила видеоматериалы в качестве доказательства незаконных действий Касымова — он тоже признал свою вину.

По решению ЦИК Касымов получил предупреждение, а материалы дела были направлены в Генпрокуратуру для дачи правовой оценки. Выносить предупреждение самой партии «Биримдик» ЦИК не стал.

«У нас возник спор относительно партии «Биримдик». Некоторые члены ЦИК, я в том числе, подняли вопрос о том, что нужно вынести предупреждение партии. Кто-то говорил, что недостаточно доказательств, что, возможно, кто-то, не имеющий отношения к «Биримдику», агитирует так, чтобы дискредитировать партию. Голоса разделились поровну, поэтому в отношении «Биримдика» не принято решения о предупреждении», — сказал в интервью Kaktus Media член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

Политобъединение «Биримдик» связывают с действующей властью и братом президента Сооронбая Жээнбекова Асылбеком Жээнбековым.

Её лидером является экс-депутат и экс-глава «Мегакома» Акылбек Жамангулов.

Предвыборная агитация разрешена только с 4 сентября до дня тишины 3 октября. Во всё остальное время любые агитационные действия запрещены.

Выборы в парламент в этом году назначены на 4 октября. Из наиболее известных и влиятельных партий в выборах будут участвовать «Мекеним Кыргызстан», «Ата Мекен», «Бир Бол» и «Кыргызстан».