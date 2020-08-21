Известный теолог и исламовед Кадыр Маликов назначен заместителем муфтия Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.

«Приказ подписал муфтий Максатбек ажы Токтомушев. Он пожелал Маликову успехов в работе и поручил тесно работать с коллективом ведомства и областными казыятами», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кадыр Маликов также является директором независимого аналитического центра «Религия, право и политика», членом Совета улемов ДУМК, а также экспертного совета при президенте Кыргызстана.

Маликов активно освещает тему религии в Кыргызстане. Из-за своей профессиональной деятельности Маликов подвергался нападению со стороны террористической организации «Исламское государство» в 2015 году.

Маликов также был постоянным участником демонстраций за введение смертной казни за педофилию, поддерживал так называемый «антигейский закон» и законопроект об «иностранных агентах».

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