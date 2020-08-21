Республиканский штаб сообщил, что минздрав обновил список стран, в которых стабилизировалась эпидситуация по COVID-19. Теперь в Кыргызстан могут въехать граждане из 31 государства.

Список был обновлен по данным Всемирной организации здравоохранения и МИД Кыргызстана.

Список стран:

1. Россия

2. Грузия

3. Азербайджан

4. Армения

5. Беларусь

6. Казахстан

7. Туркменистан

8. Бельгия

9. Австрия

10. Великобритания

11. Германия

12. Ирландия

13. Исландия

14. Италия

15. Латвия

16. Литва

17. Лихтенштейн

18. Люксембург

19. Португалия

20. Турция

21. Швейцария

22. Швеция

23. Катар

24. ОАЭ

25. КНР

26. Малайзия

27. Южная Корея

28. Пакистан

29. Словения

30. Кувейт

31. Япония

Также накануне правительство расширило список иностранных граждан, которые могут въехать на территорию Кыргызстана. Теперь в страну пропустят иностранных граждан и лиц без гражданства, которые:

Обучаются в кыргызских вузах — нужна справка с места учебы;

Имеют постоянный вид на жительство в Кыргызстане;

Едут лечиться в кыргызских медучреждениях — нужны подтверждающие это документы;

Едут на похороны близких родственников — нужно документальное подтверждение близкого родства и факта смерти.

Минздрав Кыргызстана будет рассматривать и возможно расширять список стран, которым откроет въезд, два раза в месяц — в первых и пятнадцатых числах.

17 марта власти Кыргызстана установили запрет на въезд иностранным гражданам в страну. Буквально за день до объявления первых случаев заражения COVID-19 в стране.

Из-за ситуации с коронавирусом большинство стран мира тоже закрыли свои границы.

На 21 августа в Кыргызстане зафиксировано 42 703 случая заражения COVID-19. Из них 35 831 человек выписались из больниц с выздоровлением.

Минздрав посчитал, что за все время пандемии от осложнений коронавируса умерли 1 055 человек.