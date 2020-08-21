Уже несколько месяцев в Кыргызстане и в мире ведутся споры о том, можно ли заразиться коронавирусом повторно.

К некоторым заболеваниям, вызванным вирусами, (например, корь и ветряная оспа) формируется пожизненный иммунитет. В случае с корью, тот же эффект дает комбинированная вакцина MMR от кори, краснухи и свинки, составленная из смеси их ослабленных возбудителей.

При этом, гриппом и ОРВИ люди могут переболеть по несколько раз за сезон. К какой же из этих групп относится коронавирус? Видео подготовлено журналистами издания «Новости Донбасса».

Иммунная система в организме человека, защищающая его от инфекций, бывает двух типов – врожденная и приобретенная. В случае с коронавирусом вырабатывается вторая – приобретенная.

Кроме того, ей требуются такие механизмы как способность продуцировать тела, сдерживающие вирус, и Т-лимфоциты, атакующие и распознающие зараженные клетки.

Сохраняется ли иммунитет к COVID-19?

Согласно исследованиям, на активизацию приобретенного иммунитета нужно до 10 дней. При этом до сих пор нет точного ответа на вопрос: «Смогут ли те, кто перенес заболевание в легкой форме или вообще бессимптомно, достаточно противодействовать инфекции в дальнейшем?»

Ученый университета Восточной Англии Пол Хантер отметил, что вопрос не в том, вырабатывается ли у вас иммунитет, а в том, как долго он сохраняется. По его словам, скорее всего, он не сохранится на всю жизнь.

«Исходя из опыта изучения антител при SARS, иммунитет сохранится на год-два, однако наверняка мы этого пока не знаем», — заявил профессор Хантер.

Новый коронавирус SARS-COV-2 появился недавно, поэтому пока неизвестно, как долго он сохраняется в памяти иммунной системы. Чтобы выяснить это, были изучены остальные шесть коронавирусов, которыми также может заразиться человек.

Согласно исследованиям, четыре из шести коронавирусов вызывают симптомы, схожие с обычной простудой, и наша иммунная система их не запоминает. В ходе изучения выявилось, что некоторые пациенты повторно заражаются ими в течение года.

Однако, возбудитель атипичной пневмонии SARS-COV-1, появившийся в 2002 году, который вызывал у людей симптомы, схожие с COVID-19, имеет другие последствия.

Согласно исследованиям, иммунитет к SARS-COV-1 сохраняется в течение не менее шести лет после инфекции. При этом, чем тяжелее пациент переносил инфекцию, тем выше у него был уровень Т-клеток памяти. Эти клетки способны вспоминать чужеродные частицы и реагировать на их повторное появление в организме.

Вирусолог из Техасского университета в Йеллоустоуне Винет Минахери считает, что иммунитет к коронавирусу у людей сохранится на один-два года.

Микробиолог из медицинской школы Икан в Нью-Йорке Флориан Крамер считает, что антитела к COVID-19 в крови будут присутствовать относительно недолго, однако в целом иммунная система научится реагировать на вирус эффективнее. Разработки Крамера сейчас активно используются в производстве серологических тестов.

Известны ли случаи повторного заражения?

В то же время в нескольких странах выявили случаи, когда пациенты, уже перенесшие коронавирусную инфекцию, спустя несколько дней и даже недель после выздоровления, получали положительные результаты при повторном тестировании. К примеру, в Южной Корее сообщили о 263 таких пациентах.

Руководитель центрального клинического комитета по контролю заболевания О Мионь-дон считает, что это происходит не из-за повторных заражений, а потому что в человеческом организме сохранились остатки нуклеиновых кислот разрушенных вирусных частиц.

ПЦР-тесты, которыми пользуются для обнаружения вируса в образцах пациента, находят РНК вируса, какой бы она ни была. Тест-системе все равно, «живой» вирус присутствует в образце или разрушенный. Если генетический материал вируса еще не вывелся организма полностью, то тест может выйти положительным, даже если способных к инфекции вирусных частиц в организме уже нет.

«Эпителиальные клетки человеческих дыхательных путей могут жить несколько месяцев. РНК вируса можно найти спустя месяц или даже два после того, как сама клетка, несущая вирус, уже была разрушена иммунной системой», – отметил О Мионь-дон.

Несмотря на это, некоторые страны, например, Эстония и Чили, ввели в обращение «иммунные паспорта» – документы о том, что человек переболел коронавирусом.

Их ввели, чтобы те, у кого при тестировании были выявлены антитела к COVID-19, могли безопасно выходить на работу. Это особенно пригодилось бы в случае с работниками домов престарелых и персоналом больниц, которые постоянно контактируют с людьми с высоким риском заболеть в тяжелой форме.

После этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала научную справку об «иммунных паспортах». Согласно ей, «в настоящее время отсутствуют фактические данные в пользу того, что лица, которые перенесли COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения».

Действительно ли это повторные заражения?

Чтобы более подробно изучить вопрос повторного заражения, пекинские исследователи провели эксперимент на макаках.

Их заразили COVID-19, и спустя несколько дней, в их образцах обнаружили высокую концентрацию вируса. Позже в их крови деактивировали специфические антитела к вирусу.

Спустя 28 дней после первого инфицирования, вирус успел проникнуть во все части легких, а также в некоторые части пищеварительной системы. Его попадание в организм макак вызывало такие же последствия, как и у человека.

После этого, двух макак попытались заразить повторно, но этого уже не удалось сделать. Хотя эксперимент был очень ограниченным, ни одна из двух обезьян не проявила симптомов заболевания во второй раз.

Это также позволяет использовать макак в качестве подопытных животных для проверки вакцин и лекарств перед их испытанием на добровольцах-людях.

Что в итоге?

Таким образом, на данный момент нет достоверных данных о реальных повторных инфекциях COVID-19. Все описанные случаи можно объяснить остатками основной инфекции или ложно положительными результатами тестов. Более того, есть серьезные основания полагать, что в течение первых месяцев после болезни, заразиться ей заново нельзя.

Пандемия COVID-19 началась около полугода назад, и что будет происходить с иммунитетом населения через год, пока предсказать невозможно. К сожалению, наличие антител в крови после перенесенного заболевания все еще не гарантирует постоянного иммунитета.

Сейчас единственный проверенный вариант – это гарантия защиты от первого заражения – соблюдение рекомендаций минздрава и ВОЗ, использование проверенных и официальных источников информации.

Повторные случаи заражения в Кыргызстане

Минздрав Кыргызстана также озаботился вопросом о возможности повторного инфицирования COVID-19. Главный внештатный пульмонолог ведомства Талант Сооронбаев сообщил 8 августа о том, что в Кыргызстане еще не зафиксирован ни один случай повторного заражения коронавирусом.

«Это говорит о том, что в организме человека уже выработан иммунитет. Также, через две недели после выписки из стационара, пациент безопасен и не является источником заражения», — сказал Сооронбаев.

Он подчеркнул, что у многих переболевших могут оставаться некоторые симптомы (утомляемость, головные боли, боли в мышцах), но они не являются признаками повторного заражения.

По его словам, признаки болезни в легких могут сохраниться на месяцы, поэтому даже спустя время они могут быть видны в компьютерной томографии и на рентген-снимке.

«Это восстановление организма, поэтому лечение не требуется. У каждого пациента реабилитация проходит по-разному. Важно соблюдать рекомендации врача. Не занимайтесь самолечением и не верьте недостоверным советам», — отметил специалист минздрава.

На 21 августа в Кыргызстане зафиксировано 42 703 случая заражения COVID-19. Из них 35 831 человек выписались из больниц с выздоровлением. Но эти цифры могут быть неточными, потому что не все люди с подозрением на коронавирусную инфекцию обращались в стационары.

Минздрав посчитал, что за все время пандемии от осложнений коронавируса умерли 1 055 человек. Число умерших с COVID-19 сократилось после того, как минздрав пересмотрел все случаи смерти.