Предвыборная агитация для парламентских выборов еще не стартовала, а партии уже ссорятся с журналистами и друг с другом.

Журналист-расследователь Болот Темиров записал видеоролик, где связал одного из членов партии «Ата Мекен» с влиятельным кланом Матраимовых. Ролик стали активно обсуждать в соцсетях, «Ата Мекен» и ее члены стали защищаться, а связанные с влиятельными политиками СМИ — шутить на эту тему. Объясняем, почему это может быть опасно для практически единственной оппозиционной партии.

Шерине-кандидаты

Болот Темиров опубликовал 18 августа видео «“Ата Мекен” и “Мекеним Кыргызстан”: братский круг рвется к власти?», в котором были фотографии с шерине — праздничных мероприятий, которые регулярно организуют друзья.

На показанных фотографиях присутствовали действующий депутат Искендер Матраимов, лидер партии «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров (ее связывают с кланом Матраимовых) и бывший сотрудник таможни Ким Ин Сен — сейчас 14 в списке «Ата Мекена».

«Исходя только из этих фотографий можно сделать вывод, что Матраимовы будут контролировать не только провластные партии, но и принципиальных оппозиционеров», — считает Темиров. Журналист назвал «Ата Мекен» «якобы оппозиционной партией».

Наезд на «Бир Бол»

19 августа на видео Темирова отреагировал телеканал «Жалбырак ТВ», ранее известный, как «Сентябрь» и ассоциированный с «Ата Мекеном» через основателя партии Омурбека Текебаева. Последний, кстати, отказался участвовать в выборах, чтобы «дать дорогу молодым». Текебаева при Атамбаеве посадили в колонию по обвинениям в коррупции, но когда Жээнбеков стал президентом, его дело отправили на пересмотр, а политика отпустили под домашний арест. Уже тогда у многих возникли сомнения в оппозиционности Текебаева к действующей власти.

Вернемся в телеканалу «Жалбырак», который выпустил видео под названием «Бир Бол заказал очернение Ата Мекена?»

Ведущий Тимур Владислав уулу пошутил над логикой Болота Темирова, и показал фотографии журналиста с бывшей соратницей Сапара Исакова Гульнурой Торалиевой, кандидаткой от «Бир Бол». Также в сюжете использовали фотографию Темирова с Кундуз Жолдубаевой — она представительница СДПК и сторонница бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

«Я далек от того, чтобы считать видео Темирова заказом от «Бир Бол» только из-за общих фотографий, но если отталкиваться от логики Темирова, все получается именно так», — говорит Владислав уулу.

Гульнура Торалиева посмеялась над видео «Жалбырак ТВ» и написала, что Темиров «не работает по заказу», вызывая у нее восхищение как смелый и честный журналист.

Ох, я просто супер влиятельная особа по сюжету Жалбырак ТВ 😂. Могу нагнуть ненагибаемых людей. Очень лестно 😊.Спасибо 🙏.... Опубликовано Gulnura Toralieva Среда, 19 августа 2020 г.

«Атамекеновцы, мы не успеваем сами отбиваться от фейков, и работы у нас много, и ребята нам ваши нравятся, не надумывайте. Не поддавайтесь на провокации, нас адекватных и так мало. Лучше давайте вместе работать по честным выборам и предотвращению продажи голосов», — написала она 20 августа.

Обвинения в проплаченности

Сама партия «Ата Мекен» отреагировала на видео 20 августа и обвинила Темирова в манипуляции фактами.

«Вывод строится на основании фотографий четырехлетней давности, снятых на различных неофициальных и торжественных мероприятиях, на которых присутствует тогда еще депутат фракции “Онугуу — Прогресс” Мирлан Бакиров», — утверждает партия.

В посте партии также говорится, что Ким Ин Сен еще в 2018 году уволился из таможни и интересен тем, что «имеет авторитет в диаспоре и Ассоциации корейцев Кыргызстана».

*Таможню, по данным, собранным Нацстаткомом, считают наиболее коррупционным госорганом в Кыргызстане. В ней долгое время работал Райымбек Матраимов, который может быть связан с выводом $700 млн из Кыргызстана, в том числе через эту службу.

«Партия “Ата Мекен” считает, что материал Болота Темирова имеет заказной характер, не соответствует журналистской этике и основан не на фактах, а на домыслах и непроверенной информации», — подчеркивает политобъединение.

Заявление пресс-службы партии «Ата Мекен» по поводу публикации Factchek.kg. Сегодня, 19 августа, информационный ресурс... Опубликовано Ата Мекен Среда, 19 августа 2020 г.

Стук по столу

В тот же день обращение записал Тилек Токтогазиев — бизнесмен, известный по успешным аграрным проектам, который идет на выборы от «Ата Мекена».

Болот Темировго жооп. Publicerat av Tilek Toktogaziev Onsdag 19 augusti 2020

Токтогазиев назвал ролик Темирова «политическими играми». Он считает, что «Ата Мекен» очерняют, пытаясь связать с Матраимовыми. Кандидат признался, что его это очень задевает.

«Друзья, это не правильно. Так писать нельзя. Вы становитель марионетками. Вас используют (…) Если бы я увидел в партии связанных с Матраимовыми, я бы первый об этом сообщил», — говорит Токтогазиев.

По его словам, Ким Ин Сен начинал с самых низов в таможне, рос по карьерной лестнице и работал с Кубанычбеком Кулматовым, который еще до мэрства руководил службой.

«Вы же знаете, с кем Кулматов был в конфликте (скорее всего, имеется в виду Раимбек Матраимов — примечание редакции). Как и с кем боролся, я даже не буду говорить об этом. А после того, как Кулматов ушел со службы, Ким Ин Сена понизили в должности и он уволился», — утверждает Токтогазиев.

Токтогазиев считает, что Ким важен для «Ата Мекена», потому что работал в таможне и знает ее изнутри, а значит поможет партии разобраться с коррупцией в службе. Он настаивает, что «Ата Мекен» по-настоящему оппозиционная партия, которая будет «ломать систему и останавливать кланы».

Токтогазиев заявил, указывая пальцем в камеру, что понимает «кто настоящий враг» и «в чьих интересах он работает».

Стуча кулаком по столу, он потребовал «остановиться», ведь иначе «вас за пять минут можно…», но не закончил свою мысль. Токтогазиев считает, что список «Ата Мекена» «самый чистый и очернение партии нужно прекратить».

Шуточки от «Апреля»

Все происходящее очень развеселило канал «Апрель», который связан с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым. Последний поссорился с действующим главой государства — одна из причин конфликта увольнение Раимбека Матраимова с поста замглавы Таможенной службы.

«Апрель» выпустил видео «Ата-Мекен и Бир Бол поссорились из-за видеоблогера», сдобренное большой порцией мемов.

Ведущий Канат Каниметов — в прошлом журналист ОТРК — назвал происходящее «войной компроматов» и раскритиковал «Ата Мекен», в том числе за нового кандидата — бывшего социал-демократа Жанара Акаева. Каниметов считает, что Акаев «кинул Атамбаева».

*Жанара Акаева выгнали из СДПК после того, как тот вышел на акцию за свободу слова. На акцию Акаев вышел из-за того, что президент Атамбаев давил на свободу слова — на СМИ подавали многочисленные иски, оппозиция попала в заключение, любые несогласные — политики, журналисты, правозащитники — подвергались публичной критике от Атамбаева в его выступлениях.

Критику от «Ата Мекена» в адрес Темирова Каниметов назвал «истеричной», «Жалбырак ТВ» — «подконтрольным Ата Мекену», а в словах Токтогазиева увидел угрозу физической расправы. А вот в «продажности» журналиста Темирова он усомнился.

«Назвать Темирова человеком, который выполняет чьи-то заказы — глупость несусветная», — говорит журналист «Апреля». Каниметов также сказал своим зрителям, что Темиров не отказался от убеждений даже когда на него напали после расследования о люксовом гардеробе Уулкан Тургуновой, супруги Раима Матраимова. В ролике показано и мнение самого журналиста Темирова — он считает оправдания «Ата Мекена» «нелепыми».

Почему это важно?

Матраимовы — влиятельный клан, кровно связанный с другими чиновниками и политиками. Клан состоит из многочисленных братьев, в числе которых депутат, аким и влиятельные чиновники госслужб. Наибольшим влиянием наделяют Райымбека Матраимова, экс-зампреда таможни и фигуранта антикоррупционного расследования журналистов о выводе более $700 млн из Кыргызстана.

По словам бывшего президента Алмазбека Атамбаева, клан тесно связан с братьями Жээнбековыми — за это он не раз публично критиковал своего преемника Сооронбая Жээнбекова. Это стало одной из причин конфликта между политиками, приведшего к арестам сторонников Атамбаева и самого бывшего президента.

Матраимовых связывают с партией «Мекеним Кыргызстан» — потенциальным лидером грядущих выборов. Сейчас партия поглощает более мелкие партии, расширяя свое влияние. А Жээнбековых — с партией «Биримдик», которая также должна побороться за лидерство на выборах.

«Ата Мекен» практически единственная партия, которая открыто заявляет о своей оппозиционности. Связь «Ата Мекена» с Матраимовыми может вызвать сомнения в том, что она действительно оппонент провластных партий на этих выборах.