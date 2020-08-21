Центризбирком заявил, что 20 августа завершился срок проведения съездов партий и определения списка кандидатов в депутаты парламента. Ранее для участия в выборах осенью 2020 года были зарегистрированы 44 партии. Однако не все партии успели провести свои съезды, а другие и вовсе отказались от участия в выборах.

Список партий, отказавшихся от участия в выборах:

Аграрная партия;

«Демократ»;

Партия коммунистов Кыргызстана;

«Эмгек» (Партия труда);

«Бирик» (объединилась с «Мекеним Кыргызстан»);

«Таза Коом» (объединилась с партией «Кыргызстан»);

Народно-демократическая партия Кыргызстана;

«Ар-Намыс»;

«Бийлик элге» («Власть народу»);

«Единство народа Кыргызстана» (объединилась с «Ыйман нуру»);

Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК);

«Кут»;

«Ак Калпак»;

«Уулу Журт» (объединилась с партией «Кыргызстан»).

Партии, которые официально еще не исключены из списка:

Партия «Табылга» и часть членов партии «Ата Журт» объединились с другими партиями, но пока не прислали свои уведомления об отказе участвовать в выборах.

Партия «Жаратман Эл» вовремя не открыла счет для создания избирательного фонда, и это является основанием отказа в регистрации списков кандидатов.

«Патриоты Кыргызстана» и «Билим Илим Ордосу» не представили в ЦИК информацию о намерении участвовать в дальнейшей избирательной кампании.

Теперь, до 24 августа партии должны будут предоставить в ЦИК документы для регистрации списка кандидатов в бумажном и электронном вариантах. Они будут проходить проверку и регистрироваться до 4 сентября. Именно в этот день начнётся агитационный период, который продлится месяц до дня тишины 3 октября. Сами выборы назначены на 4 октября 2020 года.