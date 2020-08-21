Центризбирком заявил, что 20 августа завершился срок проведения съездов партий и определения списка кандидатов в депутаты парламента. Ранее для участия в выборах осенью 2020 года были зарегистрированы 44 партии. Однако не все партии успели провести свои съезды, а другие и вовсе отказались от участия в выборах.
Список партий, отказавшихся от участия в выборах:
- Аграрная партия;
- «Демократ»;
- Партия коммунистов Кыргызстана;
- «Эмгек» (Партия труда);
- «Бирик» (объединилась с «Мекеним Кыргызстан»);
- «Таза Коом» (объединилась с партией «Кыргызстан»);
- Народно-демократическая партия Кыргызстана;
- «Ар-Намыс»;
- «Бийлик элге» («Власть народу»);
- «Единство народа Кыргызстана» (объединилась с «Ыйман нуру»);
- Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК);
- «Кут»;
- «Ак Калпак»;
- «Уулу Журт» (объединилась с партией «Кыргызстан»).
Партии, которые официально еще не исключены из списка:
Партия «Табылга» и часть членов партии «Ата Журт» объединились с другими партиями, но пока не прислали свои уведомления об отказе участвовать в выборах.
Партия «Жаратман Эл» вовремя не открыла счет для создания избирательного фонда, и это является основанием отказа в регистрации списков кандидатов.
«Патриоты Кыргызстана» и «Билим Илим Ордосу» не представили в ЦИК информацию о намерении участвовать в дальнейшей избирательной кампании.
Теперь, до 24 августа партии должны будут предоставить в ЦИК документы для регистрации списка кандидатов в бумажном и электронном вариантах. Они будут проходить проверку и регистрироваться до 4 сентября. Именно в этот день начнётся агитационный период, который продлится месяц до дня тишины 3 октября. Сами выборы назначены на 4 октября 2020 года.