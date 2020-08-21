Минздрав сообщил, что за минувшие сутки скончался еще один человек с COVID-19. Смерть зафиксирована в Бишкеке.

После пересчета, когда из статистики убрали треть скончавшихся, общее число смертей пациентов с COVID-19 достигло 1055 случаев.

После того, как минздрав изучил истории болезни и причины смерти всех людей, которые считались умершими от осложнений COVID-19, в ведомстве решили, что причиной смерти более 29% умерших были другие заболевания.

Распределение пациентов с коронавирусом, умерших от других болезней выглядит так:

Коронарная болезнь сердца – 358;

Острый инфаркт миокарда – 24;

Острое нарушение мозгового кровообращения – 13;

Острая почечная недостаточность – 10;

Другие причины – 32.

Ранее Минздрав утверждал, что пересчитает количество скончавшихся по правилам ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения считает, что именно коронавирус — главная причина смерти даже при наличии патологий.