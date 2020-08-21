Вице-мэр столицы Мирлан Амантуров 21 августа заявил о своем уходе со своей должности, чтобы участвовать в выборах в парламент, назначенных на октябрь этого года.

Он подтвердил «Азаттыку» новость о своем решении, также он написал об уходе на своей странице в фейсбуке, но позже удалил запись.

«Надеюсь, что смогу использовать накопленный мною опыт на государственной и муниципальной службе для развития нашей страны. […] За это время мы работали над масштабными проектами по строительству новых парков, дорог, тротуаров, велосипедных дорожек, уличного освещения в столице. Мы приложили все усилия, чтобы создать комфортные условия для жителей. Эта ответственная должность стала для меня большим опытом», — цитирует удаленный пост Амантурова информагентство 24.kg.

Участвовать в парламентских выборах Амантуров планирует от партии «Мекеним Кыргызстан». Ранее к ней присоединилась другая уже бывшая вице-мэрка Бишкека Татьяна Кузнецова. Она ушла в отставку «по состоянию здоровья».

Ранее Амантуров заплатил в избирательный фонд «Мекеним Кыргызстан» 35 тысяч сомов. В интервью «Азаттыку» Амантуров рассказал, что это произошло по ошибке бухгалтерии и позже ему вернули всю сумму. По данным ЦИКа, это было сделано 10 августа.

«Но нарушения закона нет. Если даже я перечислил, я сделал это из своих средств. У меня есть на то конституционное право. Я не провожу агитацию, это мои деньги», — сказал он «Азаттыку».

Амантуров был назначен на должность вице-мэра Бишкека по жилищно-коммунальному хозяйству в октябре 2019 года. До этого он возглавлял муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис».

В 1999 году Амантуров был коммерческим директором ОсОО «Сабита», а в 2005-2006 годах руководил компанией «Меади», занимающейся строительством дорог и продажей асфальтобетонной смеси.

Выборы 2020

Парламентские выборы пройдут 4 октября 2020 года. На 9 июля извещение об участии в выборах в ЦИК отправили 44 партии.

21 августа комиссия опубликовала список партий, которые официально отказались от продолжения предвыборной гонки. В него входит 14 партий, часть из которых объединилась с более крупными партиями.

Теперь партии должны отправить в ЦИК документы для регистрации списка кандидатов до 24 августа. Затем ЦИК будет оформлять все документы до 4 сентября — официального начала предвыборной агитации.