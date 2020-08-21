Минздрав сообщил о еще 196 зараженных, у которых за минувшие сутки подтвердили COVID-19. Больше всего новых зараженных в Джалал-Абадской области — 49 человек, В Бишкеке 35, а в Ошской области 34.

В Иссык-Кульской области 24, 18 в Баткенской, 16 — в Чуйской области. В Оше девять новых зараженных, в Нарынской области восемь, а в Таласской трое.

14 из новых зараженных — это медики.

Выздоровели и выписаны из больниц за сутки 345 человек. 96 в Бишкеке, 59 в Джалал-Абадской области, 43 в Оше и 40 — в Иссык-Кульской области. 35 и 34 человек выписали в Ошской и Баткенской областях. В Чуйской области 23, в Нарынской — 10, а в Таласской области выписали пять человек.

Четверо выписанных из больниц — это медики.

Умер за сутки один человек.

Всего за время пандемии зафиксировано 42 703 случаев заражения — но это не может быть реальной цифрой заражения из-за того что не все заболевшие обращаются за медпомощью.

Из 42 тысяч выздоровели 35 831 человек — и это тоже число пациентов, которые обращались к медикам. Общим числом умерших Минздрав называет 1055 — но ранее ведомство называло куда большое число. Минздрав пообещал пересчитать число смертей «по стандартам ВОЗ», однако вместо этого пошел по российскому образцу. Из статистики часть случаев убрали, утверждая что главной причиной смерти человека стали другие болезни — хотя, если бы не вирус, человек мог бы прожить дольше.